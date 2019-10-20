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Власти Узбекистана прогнозируют рост прямых инвестиций в 2,5 раза по итогам года

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан

По словам вице-премьера республики Эльёра Ганиева, предпринимаемые властями меры позволили за два года увеличить число предприятий с зарубежными инвестициями почти в два раза — до более чем 10 тысяч.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Объем освоенных прямых инвестиций в Узбекистане по итогам года ожидается на уровне 7 миллиардов долларов, заявил вице-премьер республики Эльёр Ганиев на открытии Международного инвестиционного форума в Андижане. Об этом сообщает РИА Новости

© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"В этом году мы ожидаем почти трехкратный рост освоения прямых иностранных инвестиций на сумму не менее 7 миллиардов долларов", — сказал Ганиев.

По его данным, в 2018 году этот показатель составлял 2,8 миллиарда долларов.

Вице-премьер отметил, что меры властей, направленные на либерализацию экономики и привлечение инвестиций, позволили за два года увеличить число предприятий с зарубежными инвестициями почти в два раза — до более чем 10 тысяч. Доля инвестиций в ВВП страны впервые для страны составила 38%.

Международный инвестиционный форум проходит в Андижане 19-20 октября. В нем участвуют около 500 представителей бизнеса почти из 30 стран.

Ранее начальник управления министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Зафар Хужаев рассказал, что объем иностранных инвестиций в январе-июне 2019-го вырос в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,6 миллиарда долларов.

Теги:
Узбекистан, финансы, Экономика, Инвестиции



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