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Жамшид Кучкаров - Министр финансов

Жамшид Кучкаров стал лучшим министром финансов 2019 года

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев доверил Кучкарову управление либерализацией валютных рынков, ослабление торговых ограничений и дебют страны на международном рынке облигаций. Министр сумел добиться значительных успехов, отметили британские эксперты.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Редакционная коллегия издания Global Markets признала Жамшида Кучкарова "Министром финансов 2019 года в регионе Центрально-Восточной Европы (включая СНГ)".

"Жамшид Кучкаров стал надежным рулевым в ходе одной из самых стремительных программ экономической либерализации за последнее время", — говорится в публикации.

Отмечается, что он провел такие важные реформы, как либерализация валютного рынка, налоговая реформа, смягчение торговых ограничений и вывод страны на международный рынок облигаций.

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Напомним, с 1 октября ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Узбекистане официально снизилась с 20 до 15%. По словам Кучкарова, это решение — ключевое для "стимулирования цепи добавленной стоимости в Узбекистане".

Теги:
Жамшид Кучкаров, финансы, Узбекистан



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