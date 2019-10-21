Сколько электроэнергии сможет давать первая АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Первая атомная электростанция (АЭС) в Узбекистане сможет давать до 15% электроэнергии в стране, сообщил журналистам глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"АЭС будет давать к 2030 году около 15% генерации", — заявил Мирзамахмудов.
"Однако этих мощностей не будет хватать", — отметил глава "Узатома".
По словам Мирзамахмудова, на сегодняшний день в Узбекистане существует дефицит электроэнергии, который частично покрывается за счет импорта из Таджикистана и Кыргызстана. Зимой прошлого года электроэнергия импортировалась из Туркменистана.
В Минэнерго считают, что потребление электроэнергии в стране с каждым годом будет расти на 6-7%, и к 2030 году потребность составит более 112 миллиардов кВт.ч при наличии более 31 ГВт генерирующих мощностей. Чтобы покрыть дефицит, планируется привлечь 35 миллиардов долларов инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 14 октября заявил, что корпорация до конца этого года планирует подписать с Узбекистаном новые документы по строительству АЭС. В сентябре он говорил, что "Росатом" рассчитывает в начале 2020 года приступить к работам на площадке по строительству станции. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству.