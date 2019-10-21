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Линии электропередач.

Сколько электроэнергии сможет давать первая АЭС в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (55)
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Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день в республике существует дефицит электроэнергии, который частично покрывается за счет импорта из Таджикистана и Кыргызстана, отметил глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Первая атомная электростанция (АЭС) в Узбекистане сможет давать до 15% электроэнергии в стране, сообщил журналистам глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"АЭС будет давать к 2030 году около 15% генерации", — заявил Мирзамахмудов.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTAN
Арипов рассказал, почему решено было построить АЭС в Узбекистане
Он рассказал, что узбекская сторона намерена к этому сроку вовлечь 5 ГВт солнечной энергетики и до 2 ГВт ветряной генерации, а также вдвое увеличить мощности гидроэнергетики. 

"Однако этих мощностей не будет хватать", — отметил глава "Узатома".

По словам Мирзамахмудова, на сегодняшний день в Узбекистане существует дефицит электроэнергии, который частично покрывается за счет импорта из Таджикистана и Кыргызстана. Зимой прошлого года электроэнергия импортировалась из Туркменистана.

В Минэнерго считают, что потребление электроэнергии в стране с каждым годом будет расти на 6-7%, и к 2030 году потребность составит более 112 миллиардов кВт.ч при наличии более 31 ГВт генерирующих мощностей. Чтобы покрыть дефицит, планируется привлечь 35 миллиардов долларов инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт.

Площадка будущей АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба агентства "Узатом"
В МАГАТЭ сочли площадку для АЭС в Узбекистане почти идеальной
В начале сентября прошлого года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" намерена построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 14 октября заявил, что корпорация до конца этого года планирует подписать с Узбекистаном новые документы по строительству АЭС. В сентябре он говорил, что "Росатом" рассчитывает в начале 2020 года приступить к работам на площадке по строительству станции. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (55)
Теги:
электроэнергия, атомная энергетика, Узбекистан, энергетика, Экономика, АЭС, Узатом



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