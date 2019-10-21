Сколько электроэнергии сможет давать первая АЭС в Узбекистане

На сегодняшний день в республике существует дефицит электроэнергии, который частично покрывается за счет импорта из Таджикистана и Кыргызстана, отметил глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Первая атомная электростанция (АЭС) в Узбекистане сможет давать до 15% электроэнергии в стране, сообщил журналистам глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"АЭС будет давать к 2030 году около 15% генерации", — заявил Мирзамахмудов.

Он рассказал, что узбекская сторона намерена к этому сроку вовлечь 5 ГВт солнечной энергетики и до 2 ГВт ветряной генерации, а также вдвое увеличить мощности гидроэнергетики.

"Однако этих мощностей не будет хватать", — отметил глава "Узатома".

По словам Мирзамахмудова, на сегодняшний день в Узбекистане существует дефицит электроэнергии, который частично покрывается за счет импорта из Таджикистана и Кыргызстана. Зимой прошлого года электроэнергия импортировалась из Туркменистана.

В Минэнерго считают, что потребление электроэнергии в стране с каждым годом будет расти на 6-7%, и к 2030 году потребность составит более 112 миллиардов кВт.ч при наличии более 31 ГВт генерирующих мощностей. Чтобы покрыть дефицит, планируется привлечь 35 миллиардов долларов инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт.

В начале сентября прошлого года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" намерена построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 14 октября заявил, что корпорация до конца этого года планирует подписать с Узбекистаном новые документы по строительству АЭС. В сентябре он говорил, что "Росатом" рассчитывает в начале 2020 года приступить к работам на площадке по строительству станции. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству.