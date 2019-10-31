ЕАЭС "не пахнет" СССР: чем закончились дебаты экспертов

Если Узбекистан вступит в ЕАЭС, усилится внутренняя конкуренция, уменьшится влияние монополий, считают экономисты. По результатам онлайн sms-голосования, 80% респондентов проголосовали за ЕАЭС. Против были только 20%.

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. На телеканале "Узбекистан 24" состоялись дебаты ведущих экспертов на тему возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС. В них приняли участие многие ведущие экономисты, финансисты, госслужащие, представители партии и другие специалисты.

В первом раунде эксперты, которые были за вступление в ЕАЭС, привели следующие доводы:

улучшение социальной и правовой защиты трудовых мигрантов;

мигранты смогут экономить около 1 700$ ежегодно;

начнут признавать дипломы и сертификаты Узбекистана в РФ и Казахстане, что улучшит условия труда для специалистов;

откроется рынок на 185 млн потребителей для узбекской продукции;

улучшится качество продуктов благодаря конкуренции;

улучшатся условия для экспортеров в Россию и Казахстан.

Вторая группа экспертов была против вступления в ЕАЭС по следующим причинам:

санкции, которые применяются против России, будут влиять и на Узбекистан;

объем ВВП Узбекистана слишком мал по сравнению с РФ, поэтому он может попасть в зависимость;

сильные государства ЕАЭС могут оказывать серьезное политическое давление;

экономика Узбекистана пока слишком слаба, поэтому пока еще рано.

Более того, выступили и эксперты, присутствовавшие в зале. Ими было приведено множество разных аргументов как за, так и против интеграции. Sputnik Узбекистан собрал для вас наиболее интересные высказывания.

Один из экспертов напомнил, что начиная с 1991 года Узбекистан сотрудничает со многими международными организациями, например НАТО, ЕС, ШОС и ОИС, и не стал зависимым ни от одной из них. Во всех случаях сотрудничество ведется исходя из интересов республики.

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Экономист заметил, что, согласно законам рынка, страна не может успешно развиваться, если она специализируется только в одной определенной отрасли. На сегодня Узбекистан экспортирует текстильную продукцию и сельхозпродукты. А основные потребители - это Россия и Казахстан, члены ЕАЭС. Вступление в ЕАЭС поможет еще эффективнее реализовать данную стратегию.

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Участник передачи, находившийся в зале, посчитал, что в ЕАЭС у Узбекистана нет прямых конкурентов: у каждой страны своя специализация и они не пересекаются. Это еще один довод в пользу вступления в ЕАЭС.

"Часто в соцсетях слышно, что ЕАЭС - это второй Советский Союз. Но ЕАЭС не пахнет СССР. Это другой запах, и не нужно беспокоиться по данному поводу", - сказал доктор экономических наук Тохир Маликов.

Отмечалось, что в составе ЕАЭС усилится внутренняя конкуренция и этого не надо бояться. Никто не может добиваться высоких результатов "в тепличных условиях". Развиваются те, кто живет в условиях конкуренции.

"Мы находимся в центре региона, где государства вокруг уже стали членами ЕАЭС. У нас нет выхода к морю, и чтобы поехать в Россию мы должны пересекать Казахстан. Поэтому мы не можем оставаться с стороне от этого интеграционного процесса", - считает один из экспертов.

Другой заявил, что интересы Узбекистана конечно всегда должны оставаться на первом месте. "Но посмотрите, мы 28 лет защищали нашу экономику и местных производителей. В итоге наши же автомобили на внутреннем рынке стоят дороже, чем за рубежом. Посмотрите, во что мы одеты. Уверен: более 50% - импортная одежда. И таких примеров много", - добавил спикер.

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В конце дискуссии большинство экспертов согласились, что чаща весов, на которую положили все факты за вступление в ЕАЭС, перевешивает значительно. Это было видно по результатам онлайн sms-голосования, где 80% проголосовали за ЕАЭС. Против были только 20%.

В настоящее время Узбекистан изучает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. По словам спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая посетила Ташкент в начале октября, создана межправительственная узбекско-российская группа, которая до конца года должна оценить все возможные преимущества и риски и выработать наиболее оптимальные условия для Узбекистана, если он примет положительное решение.

В ЕАЭС на сегодняшний день входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Не исключают своего присоединения к организации и Таджикистан.