Воровали и продавали со скидками: выявлены серьезные нарушения на нефтебазе

Обнаружены факты недостачи, несоответствия качества нефтепродуктов, списания без оснований, а также отпуска нефтепродуктов по льготным ценам без соответствующего разрешения на общую сумму 11 млрд 535,7 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Специалисты "Узнефтегазинспекции" продолжают проводить анализ деятельности подведомственных организаций. На этот раз проверка соблюдения правил приема, хранения и распространения нефтепродуктов прошла в ООО "Карши нефть базаси", сообщает пресс-служба Минэнерго.

В результате обнаружены факты недостачи, несоответствия качества нефтепродуктов, списания без оснований, а также отпуска нефтепродуктов по льготным ценам без соответствующего разрешения на общую сумму 11 млрд 535,7 млн сумов.

В частности, на момент инвентаризации нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах, обнаружены: недостача 38 400 кг на сумму 220,3 млн сумов, излишки в объеме 5,700 кг на сумму 50,9 млн сумов, необоснованное списание нефтепродуктов без оформления соответствующей документации на 26,400 кг нефтепродуктов на сумму 160,1 млн сумов и отпуск нефтепродуктов по льготным ценам автозаправочным станциям без разрешения АО "Узбекнефтегаз" в объеме 3 850 тонн на сумму 7 млрд 512 млн сумов.

В Узбекистане открыли месторождение нефти с запасами 10 млн тонн >>

Помимо вышеизложенного, были отобраны пробы нефтепродуктов из резервуаров ООО "Карши нефть базаси" и переданы Ташкентской контрольно-химической лаборатории "Узнефтегазинспекции" для подробного анализа на предмет соответствия качеству нефтепродуктов.

Обнаружено, что в нескольких резервуарах общим объемом 82,9 тонны на сумму 514,6 млн сумов нефтепродукты не соответствует качеству.

Документы по результатам изучения и анализа предоставлены в правоохранительные органы.

Стоимость товара оценена по среднестатистическим котировкам товарно-сырьевой биржи на 7-11 октября 2019 года.

Напомним, в конце октября аналогичная проверка прошла в АО "Андижаннефть", где были обнаружены не только хищения, но и факты недостачи, а также растраты в объеме 15 287 тонн на общую сумму 12 млрд 825 млн сумов.