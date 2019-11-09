ЕБРР будет содействовать развитию транспортного сектора Узбекистана

Особое внимание уделено разработке альтернативных методов финансирования транспортной, в том числе дорожной инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. На встрече с представителями ЕБРР, состоявшейся в Агентстве ГЧП был обсужден ряд вопросов по стратегии дорожного хозяйства и мастер-плана транспортного сектора на период 2020-2030, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Особое внимание было уделено разработке альтернативных методов финансирования транспортной, в том числе дорожной инфраструктуры.

"Мэтью Джордан-Танк, директор по развитию устойчивой инфраструктуры и подготовки проектов ЕБРР, выразил готовность в оказании поддержки развитию дорожного хозяйства и транспортного сектора Узбекистана, в частности с использованием механизмов государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дорожное хозяйство требует большие объемы инвестиций. Автомобильные дороги протяженностью 70 тысяч километров нуждаются в капитальном ремонте.

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На сегодняшний день перевозится 98% (в среднем 1 миллиард тонн в год) грузов, и 88% пассажиров (в среднем 6 миллиард тонн в год). Преимуществами использования механизма ГЧП является возможность мобилизации дополнительных источников финансирования инфраструктуры. ГЧП также обеспечивает получения долгосрочных выгод за счет высокого уровня качества услуг.

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Для автомагистралей это обычно достигается за счет повышения надежности доступа и/или сокращения времени в пути и эксплуатационных расходов для автомобилей.

Наряду с этим, использование ГЧП в строительстве инфраструктуры позволяет сохранить критически важные активы, а также развивать местный потенциал и содействовать передаче технологий.