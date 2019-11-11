Регионы Узбекистана получат больше свободы при распоряжении бюджетом

Налоговые поступления в отдельных секторах экономики будут перераспределены между областями страны исходя из численности их населения.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса обсуждается проект закона "О Государственном бюджете на 2020 год".

Согласно законопроекту, отныне республиканский бюджет будет приниматься Олий Мажлисом, а местные бюджеты — кенгашами народных депутатов. Статьи расходов будут утверждаться не по сферам, а в разрезе министерств и ведомств.

Также реформой предусмотрен поэтапный отказ от централизованной бюджетной политики. Так, для укрепления доходов местных бюджетов им передаются сборы от регистрации автомототранспортных средств.

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Поступления от акцизного налога на алкогольную продукцию и оказание услуг мобильной связи будут перераспределены между регионами исходя из численности их населения. Сверхпоступления от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль юрлиц останутся полностью в распоряжении регионов.

До настоящего времени местные хокимияты не обладали полномочиями утверждать свои бюджеты. Принятие новых норм позволит регионам более эффективно распоряжаться своими доходами.