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Государственные флаги России и Узбекистана

Россия в лидерах по росту числа предприятий в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Климентьев
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Согласно данным Госкомитета по статистике, всего в республике насчитывается 1776 российских компаний.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Узбекистане с начала года были образованы 414 российских компаний. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по статистике Республики Узбекистан.

Также в период с января по октябрь 2019 года в стране были образованы 372 предприятия с привлечением инвестиций из Турции, 491 - с участием китайских инвесторов, 278 компаний были созданы при участии инвесторов из Казахстана и 186 – инвесторов из Южной Кореи. Интерес к созданию совместных предприятий в этом году также проявили представители бизнес-кругов Азербайджана, Афганистана, Индии, Германии, Украины и других стран.

Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
Стал известен ТОП-3 стран, создающих предприятия в Узбекистане

За последние годы объем российских инвестиций в Узбекистан существенно вырос. Всего, по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Узбекистане действуют 1776 предприятий с участием российского капитала, среди которых 1096 компаний созданы как совместные предприятия и 680 – как иностранные.

Как следует из сообщения, доля российских предприятий в отношении компаний с общим иностранным капиталом составляет 17,8%, что является самым высоким показателем среди представленных стран. Второе место занимает Казахстан (7,7 %).

Основными направлениями деятельности российских компаний, созданных в этом году, стали промышленность (30,7% созданных предприятий), торговля (29,2%), строительство (11,4%), сельское хозяйство (8%).

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Теги:
иностранные инвесторы, компания, бизнес, Инвестиции, Россия, Узбекистан



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