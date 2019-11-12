Россия в лидерах по росту числа предприятий в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Узбекистане с начала года были образованы 414 российских компаний. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по статистике Республики Узбекистан.

Также в период с января по октябрь 2019 года в стране были образованы 372 предприятия с привлечением инвестиций из Турции, 491 - с участием китайских инвесторов, 278 компаний были созданы при участии инвесторов из Казахстана и 186 – инвесторов из Южной Кореи. Интерес к созданию совместных предприятий в этом году также проявили представители бизнес-кругов Азербайджана, Афганистана, Индии, Германии, Украины и других стран.

За последние годы объем российских инвестиций в Узбекистан существенно вырос. Всего, по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Узбекистане действуют 1776 предприятий с участием российского капитала, среди которых 1096 компаний созданы как совместные предприятия и 680 – как иностранные.

Как следует из сообщения, доля российских предприятий в отношении компаний с общим иностранным капиталом составляет 17,8%, что является самым высоким показателем среди представленных стран. Второе место занимает Казахстан (7,7 %).

Основными направлениями деятельности российских компаний, созданных в этом году, стали промышленность (30,7% созданных предприятий), торговля (29,2%), строительство (11,4%), сельское хозяйство (8%).