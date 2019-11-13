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МИД Узбекистана подписание

ЕС профинансирует вступление Узбекистана в ВТО

© Пресс-служба МИД Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Размер грантовых средств, выделяемых в рамках проекта по вступлению республики в ВТО, составляет 5 млн евро.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и генеральный директор Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Коен Доенс подписали в Брюсселе ряд важных документов, сообщает пресс-служба МИД страны.

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Это соглашение о финансировании проектов технического содействия, связанных со вступлением Узбекистана во Всемирную торговую организацию и "Вклад развития ЕС в Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья".

Размер грантовых средств, выделяемых в рамках проекта по вступлению республики в ВТО, составляет 5 млн евро. Предусмотрено оказание содействия Узбекистану в процессе присоединения к данной организации в целом, включая подготовку необходимых документов, повышении знаний узбекских специалистов по соглашениям ВТО и международной торговой системе.

Теги:
ВТО, ЕС, Брюссель, Соглашение, подписание документов, МИД Узбекистана



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