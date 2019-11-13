Президент: корова дает мало молока из-за плохого ухода за ней

Не хватает специалистов по правильному откорму скота, оказанию современных ветеринарных услуг. Фермеры вынуждены привлекать ветеринаров и зооинженеров из-за рубежа, платить им по 3-4 тысячи долларов в месяц.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и шелководства, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подверг критике тот факт, что в регионах, вместо принятия мер по покрытию дефицита корма, земли, выделенные под кормовые культуры, используются не эффективно и не по назначению, и это притом, что на одном гектаре можно вырастить до 100 центнеров фуражной пшеницы.

"Чем можно объяснить, что 16 тысяч гектаров в Сырдарьинской, 8,5 тысячи гектаров в Ташкентской области не используются после уборки зерна?" – поставил вопрос президент.

За минувшие 10 месяцев этого года из-за рубежа был завезен крупный рогатый скот мясных пород на сумму 100 миллионов долларов. В связи с этим даны поручения по выделению животноводам земель, правильного размещения культур для укрепления кормовой базы.

Шавкат Мирзиёев указал на аналогичные проблемы в птицеводстве. К примеру, 70-75% потребности отрасли в корме обеспечиваются за счет импорта; за 10 месяцев нынешнего года было завезено 160 тысяч тонн сои и подсолнечного шрота за 80 миллионов долларов и 80 тысяч тонн кукурузы за 14 миллионов долларов. Отраслевым предприятиям для заготовки корма в этом году было выделено лишь 5 тысяч га земель вместо запланированных 137 тысяч га.

Одной из актуальных проблем в животноводстве остается улучшение породы.

В настоящее время 94 процента крупнорогатого скота, 84 процента овец и коз, 58% птицы выращиваются в домашних хозяйствах. В общем поголовье доля породистого скота – лишь 34%.

В овцеводстве улучшение породы достигнуто лишь среди каракулевых овец, и то на 30 процентов.

Кроме того, одна корова местной породы дает в год не более 2,5 тонны молока. А одна породистая, импортированная за 2-3 тысячи долларов, вместо 35-40 литров дает в среднем 25 литров молока вследствие недостатка у животноводов знаний и навыков по уходу за ней.

Не хватает специалистов по правильному откорму скота, оказанию современных ветеринарных услуг. Фермеры вынуждены привлекать ветеринаров и зооинженеров из-за рубежа, платить им по 3-4 тысячи долларов в месяц.

Множество проблем имеется в развитии птицеводства, рыбоводства, кролиководства – отраслях животноводства, способных давать высокий эффект в краткие сроки.

Президент поручил наладить интенсивное выращивание деликатесных видов рыбы, таких как лосось, осетр, форель. Указано, что при организации их разведения в предгорных районах на основе современных технологий имеются большой потенциал для экспорта.

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На видеоселекторном совещании рассмотрены и вопросы кролиководства.

Анализ показывает, что поголовье породистого кролика в естественных условиях за год увеличивается четырехкратно (6-8 крольчат), в промышленных условиях – до 7 раз (8-10 крольчат).

С целью системного решения указанных проблем президент поставил ряд задач.

Так, на основе реализуемого в Андижанской области эксперимента будет налажена абсолютно новая система в густонаселенных районах страны. На основе кредитов, выделяемых по программе "Каждая семья - предприниматель", предприятия по переработке мяса и молока будут поставлять населению на основе кооперации до 5 голов породистого скота и обучать уходу за ним. Предприятие будет обеспечивать постоянный ветеринарный контроль за породистым скотом, его откорм по установленному рациону и покупку полученного молока по рыночной цене.

Государственному комитету по ветеринарии и развитию животноводства, Народному банку и Микрокредитбанку поручено совместно с хокимиятами в месячный срок наладить данную систему в Андижанской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областях.

Указанным выше организациям и хокимиятам поручено организовать в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской, Сырдарьинской, Навоийской, Бухарской областях не менее двух таких животноводческих коопераций.

Подчеркнута необходимость организации крупных ферм на 2-5 тысяч голов крупного рогатого скота путем создания зерноводческих кластеров на основе опыта Ташкентской области.

При этом такие кластеры будут организованы путем выделения фермерам, желающим расширяться и владеющим не менее 500 головами скота, по 300-400 гектаров земли на каждую тысячу голов скота.

Кроме того, необходимо эффективно использовать возможности хлопководческих кластеров в обеспечении животноводства кормом. У этих структур достаточно земли, у них сильная кормовая, трудовая, техническая и финансовая база. Поэтому рекомендовано хлопковым кластерам организовать комплексы с поголовьем не менее 5 тысяч голов крупнорогатого скота.

Племенное дело – главный фактор высокой продуктивности в животноводстве. В связи с этим определены меры по организации в каждом регионе пунктов искусственного осеменения, осуществления до конца года искусственного осеменения 70 процентов коров, имеющихся в распоряжении населения, улучшению породы 60 процентов скота до 2025 года.

Отмечена также важность обучения фермеров и населения правильному выращиванию скота, организации Учебно-практического центра животноводов на базе Самаркандского института ветеринарии и его Ташкентского филиала, проведения практических и дистанционных семинаров.

На совещании обсуждены также вопросы снижения себестоимости продукции и повышения конкурентоспособности сферы.

Предусматривается, что со следующего года на животноводство, рыбоводство и птицеводство будут выделяться субсидии, которые, согласно мировому опыту, будут предоставляться соразмерно объему произведенной готовой продукции.

Даны поручения по обеспечению тесного взаимодействия между службами ветеринарии, карантина, стандартизации, санитарии и эпидемиологии, внедрения процедур контроля за всей цепочкой производства животноводческой продукции.

Для обеспечения качественного исполнения поставленных на совещании задач пятница объявлена Днем животноводства. Образован Республиканский совет, ответственный за координацию исполнения поручений и содействие животноводам.

Помимо продовольственной безопасности рассмотрены и вопросы развития шелковой промышленности.

В отрасли имеется ряд проблем. Так, 6 тысяч гектаров тутовых плантаций деградировали. Урожайность на 37 тысячах гектарах не достигает и 30 процентов.

Восемьдесят процентов грены тутового шелкопоряда импортируется. Устарела материально-техническая база научно-исследовательского института шелководства – единственного в стране учреждения, создающего суперэлитный сорт грены.

Исходя из этого намечено до конца 2022 года создать 20 тысяч гектаров новых тутовников и обновить 10 тысяч гектаров старых тутовников.

Для этого в существующих тутовых плантациях населению на основе семейного подряда будут предоставлены наделы площадью 1-3 гектара. Шелководческие кластеры осуществят раздачу тутовых саженцев для обновления тутовников, а также грены. Наряду с вырученным от заготовки коконов доходом в распоряжении населения останется урожай от дополнительных культур, выращенных между рядами тутовников.

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Министерству сельского хозяйства, ассоциации "Узбекипаксаноат", хокимам областей и руководителям соответствующих ведомств поручено выделить землю под новые тутовые плантации, обновить старые плантации, внедрить водосберегающие технологии. Поставлена задача довести объемы заготовки коконов до 21 тысячи тонн в следующем году и до 30 тысяч тонн в 2025 году.