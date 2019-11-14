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АБР намерен инвестировать в ипотечное кредитование Узбекистана

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Президент АБР выразил готовность расширять спектр взаимных интересов с целью поддержки экономических преобразований в стране на комплексной основе посредством предоставления дополнительных инвестиционных ресурсов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. На встрече министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом Азиатского банка развития Такехико Накао говорили о возможности реализации новых проектов в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, управлении водными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба Мининвестиций.

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Президент АБР выразил готовность расширять спектр взаимных интересов с целью поддержки экономических преобразований в стране на комплексной основе посредством предоставления дополнительных инвестиционных ресурсов и заявил, что АБР может выделить $500 млн на решение вопросов в области экономического регулирования и развития рынка ипотечного кредитования.

Также в рамках встречи была проведена презентация об инвестиционном и промышленном потенциале энергетической отрасли, проводимых в данной сфере реформах и реализуемых проектах.

Теги:
Узбекистан, Торговля, Инвестиции, министерство, АБР, Кредит, ипотека



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