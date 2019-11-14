АБР намерен инвестировать в ипотечное кредитование Узбекистана

Президент АБР выразил готовность расширять спектр взаимных интересов с целью поддержки экономических преобразований в стране на комплексной основе посредством предоставления дополнительных инвестиционных ресурсов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. На встрече министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом Азиатского банка развития Такехико Накао говорили о возможности реализации новых проектов в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, управлении водными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба Мининвестиций.

Ипотека не для всех: в Узбекистане ограничили выдачу кредитов >>

Президент АБР выразил готовность расширять спектр взаимных интересов с целью поддержки экономических преобразований в стране на комплексной основе посредством предоставления дополнительных инвестиционных ресурсов и заявил, что АБР может выделить $500 млн на решение вопросов в области экономического регулирования и развития рынка ипотечного кредитования.

Также в рамках встречи была проведена презентация об инвестиционном и промышленном потенциале энергетической отрасли, проводимых в данной сфере реформах и реализуемых проектах.