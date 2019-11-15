Узбекистан разработает дорожную карту по взаимодействию в таможенной сфере

Обсуждены практические аспекты расширения сотрудничества по повышению потенциала таможенных органов на основе внедрения международных стандартов, оснащению постов современными комплексами и оборудованием.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, находящегося в Ташкенте в рамках участия в мероприятиях Министерской конференции Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает сайт президента.

На встрече глава государства отметил укрепляющееся конструктивное сотрудничество страны со Всемирной таможенной организацией.

Узбекистан является членом этой авторитетной международной структуры с 1992 года. За этот период успешно реализованы совместные мероприятия и проекты по формированию правовой базы, модернизации инфраструктуры и повышению эффективности деятельности таможенных органов республики.

Наблюдается заметная активизация обменов в последние годы, прежде всего по таким направлениям, как совершенствование таможенного администрирования и подготовка квалифицированных кадров, в том числе на базе штаб-квартиры организации в Брюсселе.

В ходе беседы обсуждены практические аспекты расширения сотрудничества по повышению потенциала таможенных органов на основе внедрения международных стандартов, оснащению постов современными комплексами и оборудованием, усилению борьбы с правонарушениями, обучению специалистов в ведущих зарубежных центрах.

Достигнута договоренность о совместной разработке и принятии в ближайшее время дорожной карты по углублению взаимодействия.

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Генсек Всемирной таможенной организации, выразив признательность за теплый прием, дал высокую оценку результативности осуществляемых в Узбекистане социально-экономических преобразований, а также политики по укреплению добрососедства и партнерства в Центральной Азии.

Кунио Микурия заверил, что организация будет активно содействовать в продолжении реформы таможенных органов страны и расширении регионального торгово-экономического сотрудничества.