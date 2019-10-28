Ради чего повысили таможенные пошлины - ответ эксперта

На основные продукты питания и товары первой необходимости ставки таможенных пошлин не поднимаются, а на ресурсы и сырье в основном будет установлена нулевая ставка.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. С начала следующего года вступают в силу изменения таможенных пошлин на импортные товары. Сообщение об этом породило множество вопросов и домыслов пользователей в социальной сети - как это повлияет на внутренний потребительский рынок? Не будет ли чрезмерной нагрузка на предприятия, закупающие импортные товары?

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На все вопросы ответили специалисты Торгово-промышленной палаты, Государственного таможенного комитета, Министерства инвестиций и внешней торговли ответили в рамках брифинга, где побывал и корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Данным нововведением государство преследует только экономические цели, - отметил Ислом Жасимов, зампредседателя ТПП. - Ограничения не должны создавать монопольное положение отдельным производителям. В то же время стратегические отрасли не должны страдать из-за роста импорта".

Ганишер Маматкулов, директор Агентства по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, отметил, что на основные продукты питания и товары первой необходимости ставки таможенных пошлин не поднимаются.

На ресурсы и сырье в основном будет установлена нулевая ставка. Для стимулирования производства местных товаров с высокой добавленной стоимостью, на готовую импортную продукцию таможенные ставки повышаются от 10 до 20%. Товары, произведенные в странах СНГ, освобождены от импортных таможенных пошлин. С учетом снижения ставки НДС с 1 октября, цены на данные товары снизятся в среднем на 5 процентов.

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По данным ГТК, с начала 2019 года общий объем импорта составил 16,2 млрд долларов США, из них на страны СНГ приходится – 5,3 млрд долларов. А объем импорта, облагаемого таможенными платежами, составляет 4,3 млрд долларов США, из них на долю стран СНГ приходится 2 млрд долларов США или 46,3 %.

"Таможенно-тарифное регулирование способствует интеграции государства в мировую экономику, а также создает условия для развития национальной экономики, - считает Бадриддин Абидов, замминистра внешней торговли и инвестиций. - Среднеарифметическая ставка таможенных пошлин повысится с 5,6 % в 2019 году до 8 % в 2020 году. По международным стандартам уровень защиты экономики таможенными пошлинами Узбекистана оценивается как "низкий" и "умеренный".

Изменение таможенных ставок является одним из условий вступления Узбекистана в ВТО. Сейчас готовятся необходимые для данного процесса документы.