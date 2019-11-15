20:32 15 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Презентация КАМАЗ в Ташкенте

Под рёв мотора: КАМАЗ укрепляет свое присутствие на узбекском авторынке

Пресс-служба "Узавтосаноат"
Экономика
Получить короткую ссылку
24 0 0
Sputnik Узбекистан

Ранее значительная партия грузовиков была реализована в Узбекистане. Для приобретения машин в ближайшие страны уже готовят необходимые документы.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев анонсировал запуск второй линии сборочного производства ПАО "КАМАЗ" в Узбекистане.

Грузовые автомобили КАМАЗ
Sputnik / Рамиль Ситдиков
"КАМАЗ" увеличил производство грузовиков в Узбекистане

Информация озвучена на пресс-конференции в "Татар-информ". По словам дипломата, между Татарстаном и Ташкентской областью сложились партнерские отношения. В скором времени в Узбекистане откроется вторая линия производства автогиганта.

Ранее значительная партия грузовиков была реализована в Узбекистане. Для приобретения машин в ближайшие страны уже готовят необходимые документы.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ увеличил экспорт грузовиков более чем на 50 процентов.

Автопром Узбекистана в последние годы существенно обновляется, становясь разнообразнее — сразу несколько крупных компаний выходят на узбекский рынок. К примеру, подписано инвестиционное соглашение об ускорении строительства завода по производству автомобилей Hyundai. Первая готовая продукция предприятия будет произведена в первой половине 2020 года.

Вместе с тем, ООО "Ульяновский автомобильный завод" также рассматривает вариант организации сборки своих автомобилей в Узбекистане. 

Теги:
автопром, сотрудничество, Узбекистан, Татарстан, ПАО КАМАЗ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Taeyeon
Самые красивые азиатки - фотолента
Трамп и Эрдоган решили не ссориться из-за российских С-400
Трамп и Эрдоган решили не ссориться из-за российских С-400
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться