Как изменится система налоговых проверок бизнеса в Узбекистане

В будущем все проверки будут проходить через Государственный налоговый комитет на основе механизмов по выявлению и предотвращению схем уклонения от уплаты налогов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Заместитель министра финансов Узбекистана Дилшод Султанов объяснил, какие изменения ждут систему налоговых проверок бизнеса в республике.

В Ташкенте на площадке Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента состоялось обсуждение проекта Налогового кодекса в новой редакции.

На мероприятии Дилшод Султанов рассказал, в чем заключаются основные претензии бизнеса в отношении налоговых органов. Больше всего проблем возникает из-за коррупции, некомпетентных сотрудников и проверок.

"Первое, что смущает бизнес, — налоговые проверки и полномочия налоговых органов. Хотел бы заявить: мы проанализировали все наши ошибки, весь наш тяжелый опыт в прошлом и можем с уверенностью сказать, что впредь ни один инспектор не будет иметь право самостоятельно назначать налоговую проверку", — заявил Султанов. Его цитирует пресс-служба Центра экономических исследований и реформ.

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По словам Султанова, все проверки будут проходить через Государственный налоговый комитет на основе механизмов по выявлению и предотвращению схем уклонения от уплаты налогов. При этом крупные налогоплательщики будут периодически попадать под проверки независимо от того, какой имеют уровень исполнения налогового законодательства.