Узбекистан получил $50 млн на выращивание хлопка-сырца

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Фонд господдержки сельского хозяйства Узбекистана подписал проект на сумму 50 миллионов долларов США. Об этом сообщает Минфин.
Фонд государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов Узбекистана подписал финансовое соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией.
Финансируется проект "Покрытие расходов на выращивание хлопка-сырца и финансирование итоговых расчетов".
Сумма соглашения - 50 млн долл. США.
Документ заключен в форме "мурабаха", по нему реципиент выкупает у банка все необходимое по более высокой, по сравнению с его первоначальной стоимостью, цене. Так финансовая организация получает прибыль, но сама сделка по такому соглашению считается беспроцентной.
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Фонд господдержки сельского хозяйства при Минфине призван смягчить риски при резком снижении мировых цен на хлопковое волокно.
Напомним, главой узбекского государства импорт удобрений и сырья для производства удобрений освобождены от таможенных платежей до 1 января 2021 года.