Узбекистан получил $50 млн на выращивание хлопка-сырца

Международная исламская торгово-финансовая корпорация выделяет средства на переработку и изготовление хлопкового сырья, а также для организации производства на основе переработки.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Фонд господдержки сельского хозяйства Узбекистана подписал проект на сумму 50 миллионов долларов США. Об этом сообщает Минфин.

Фонд государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов Узбекистана подписал финансовое соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией.

Финансируется проект "Покрытие расходов на выращивание хлопка-сырца и финансирование итоговых расчетов".

Сумма соглашения - 50 млн долл. США.

Документ заключен в форме "мурабаха", по нему реципиент выкупает у банка все необходимое по более высокой, по сравнению с его первоначальной стоимостью, цене. Так финансовая организация получает прибыль, но сама сделка по такому соглашению считается беспроцентной.

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Фонд господдержки сельского хозяйства при Минфине призван смягчить риски при резком снижении мировых цен на хлопковое волокно.

Напомним, главой узбекского государства импорт удобрений и сырья для производства удобрений освобождены от таможенных платежей до 1 января 2021 года.