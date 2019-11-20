Узбекские производители намерены сделать свой текстиль узнаваемым на рынке

Что привлекает российских инвесторов в сотрудничестве с узбекскими производителями текстильной продукции? Ответ очевиден, учитывая стремительное развитие сферы. Это грамотный менеджмент, готовность работать по международным стандартам и комфортный экономический климат.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Более 60 российских и около 15 узбекских компаний собрались на площадке бизнес-форума, чтобы поговорить о взаимном сотрудничестве, наладить новые и укрепить имеющиеся торгово-экономические связи между предприятиями.

В рамках презентации участники поговорили о динамике реформирования текстильной отрасли в Узбекистане, новых методах и инновациях в производстве, озвучили ожидания от предстоящего бизнес-диалога.

Также российские партнеры могли убедиться в качестве производимой продукции визуально – на небольшой экспозиции были представлены текстильные и кожевенные изделия, которые производители Узбекистана готовы отправлять на экспорт.

Дискуссия продолжилась в формате "B2B"-диалога, были достигнуты предварительные инвестиционные договоренности, которые решено проработать и завершить в ближайшее время.

Глава департамента Минпромторга России Ирина Иванова в своем выступлении подчеркнула, что участники форума нацелены на создание совместных предприятий, достижение успехов по продвижению изготовленной продукции не только на внутреннем российском рынке, но и на внешних торговых площадках.

Sputnik Бизнес-форум производителей текстильной отрасли Узбекистана и России

Грамотный производственный менеджмент, готовность работать по международным стандартам и комфортный экономический климат, закрепленный в законодательстве, как подчеркивали участники форума, делают из Узбекистана привлекательного бизнес-партнера, настроенного на интенсивное и долгосрочное сотрудничество.

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"Есть вопросы, которые наша Ассоциация "Узтекстильпром" при содействии Минпромторга РФ планирует решить. Это внедрение маркировки на нашей текстильной продукции для того, чтобы, во-первых, повысить ее узнаваемость на витринах российских магазинов, а, во-вторых, обеспечить необходимые условия для ее сертификации по требованиям, установленным законодательно", - рассказал Джасур Рустамбеков, руководитель исполнительного аппарата Ассоциации "Узтекстильпром".

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В этом году, по данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, в стране создано более 91 тысячи предприятий – это, по мнению Рустамбекова, очевидный признак благоприятного бизнес-климата, созданного в республике. К примеру, механизм возврата НДС при экспорте продукции. Если раньше данный механизм занимал от 6 до 9 месяцев, то сегодня законодательно установлен период от 7 до 15 дней. Узбекистан создает максимально комфортные условия для того, чтобы бизнес развивался.

Отдельное внимание уделили на встрече развитию шелкового производства. К примеру, предприятие Bukhara Brilliant Silk - одно из немногих в Центральной Азии, которое имеет собственные фермы тутового шелкопряда – их более 40 видов. Об этом рассказала генеральный директор компании Bukhara Brilliant Silk Оксана Ефименко, подчеркнув, что предприятие непрерывно обеспечивается качественным сырьем для производства нитей.

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В завершение форума гости увидели дефиле-показ одежды из национальных тканей, произведенной под брендом Buhara Brilliant silk.

При создании коллекции были использованы такие виды шелковых тканей, как муслин, крепдешин, тафта, креп-жоржет.