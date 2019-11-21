Принят проект закона о госбюджете на 2020 год

На оснащение общеобразовательных школ будет выделено свыше 15 млн. долларов США. А пятьдесят процентов налога на прибыль, взимаемого с юридических лиц будет оставлен в распоряжении местных бюджетов.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекистане принят проект закона "О Государственном бюджете на 2020 год". Это первый случай, когда в республике госбюджет принимается в качестве закона.

Законопроект принят во втором чтении заседания нижней палаты парламента.

В случае невыполнения местными бюджетами прогнозных показателей доходов в размере свыше 5 %, определен порядок обращения в Кабмин, городские, областные и районные администрации города Ташкента с запросом о межбюджетном трансферте для покрытия возможных непредусмотренных расходов.

Предложение о переводе взимаемого с юридических лиц налога на прибыль в республиканский бюджет было отклонено в виду того, что это может снизить интерес местных властей к созданию субъектов предпринимательства. В этой связи решено оставить 50 % данного налога в распоряжении местных бюджетов.

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Введена норма, разрешающая законодательной палате использовать утвержденную часть госбюджета, государственных целевых фондов, а также Фонда реконструкции и развития Узбекистана, не превышающей 3 % от общих расходов.

Ранее рассматривался вопрос о включении в бюджет статьи по предоставлению регионам права хранить временно свободные средства местных бюджетов на депозитах в коммерческих банках. Принято решение вынести данный вопрос в отдельный нормативно-правовой акт.

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На оснащение общеобразовательных школ в 2020-м будет выделено дополнительно до 97 миллиардов сумов, и за счет оптимизации средств органов госуправления — дополнительно 50 миллиардов сумов.

Для вузов, которые переходят на самофинансирование, ставка единого социального платежа снижается почти вдвое - с 25 до 12 %.

Согласно бюджету дополнительные источники местных бюджетов, главным образом, будут направлены на развитие материально-технической базы социальных учреждений.