Совет инвесторов с участием ЕБРР создан в Узбекистане

Состав совета сформируют из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Совет иностранных инвесторов с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) создан при президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве, сообщает УзА.

"Совет создан в рамках мер по расширению сотрудничества с ЕБРР в целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране, расширения привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики", - говорится в сообщении.

Совет будет консультировать правительство Узбекистана по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны исходя из наиболее успешного опыта и достижений мировой практики. Состав совета сформируют из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, включая ЕБРР. Пленарные сессии совета будут проводиться ежегодно, промежуточные сессии – не менее двух раз в год.

ЕБРР будет содействовать развитию транспортного сектора Узбекистана >>

Напомним, в начале ноября на встрече с представителями ЕБРР, состоявшейся в Агентстве ГЧП, был обсужден ряд вопросов по стратегии дорожного хозяйства и мастер-плана транспортного сектора на период 2020-2030 годов.

ЕБРР заинтересован инвестировать в коммунальную сферу Узбекистана >>

Особое внимание было уделено разработке альтернативных методов финансирования транспортной, в том числе дорожной, инфраструктуры.