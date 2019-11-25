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Когда в Узбекистане начнут маркировать алкоголь

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Правительство Узбекистана приняло постановление о мерах по поэтапному введению процедуры маркировки продукции и дальнейшего отслеживания.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекское предприятие CRPT TURON, созданное российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), в декабре планирует запустить пилотный проект по маркировке алкогольной и табачной продукции в РУз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства финансов республики.

Покупатель в торговом центре
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В августе Государственный налоговый комитет сообщил о подписании меморандума с ЦРТП о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров. По данным ведомства, РПТ создало в Узбекистане ООО CRPT TURON для реализации еще с сентября этого года пилотного проекта по внедрению цифровой маркировки отдельных товаров — сигарет, пива и алкогольной продукции. Данная система должна помочь контролировать движение товаров и выявлять нелегальные поставки.

"С декабря для местных производителей и импортеров решением правительства будет осуществляться пилотный проект по маркировке алкоголя и сигарет. Оператором проекта является CRPT TURON", — сказал представитель Министерства финансов.

Впоследствии планируется расширить перечень маркируемой продукции, а также создать электронную базу учета производимых и импортируемых товаров.

В октябре Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ и инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Минфине Узбекистана подписали меморандум по вопросам лицензирования и маркировки алкогольной продукции. Стороны намерены организовывать экспертные консультации по вопросам лицензирования и маркировки, а также внедрения автоматизированной информационной системы учета объема алкогольной продукции.

Теги:
сигареты, табак, алкогольная продукция, алкоголь, маркировка



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