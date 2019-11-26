С 1 января Узбекистан перейдет на виртуальные кассы

На территории страны разрешается использование только онлайн-контрольно-кассовых аппаратов и виртуальных касс, внесенных в государственный реестр.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. С 1 января 2020 года в Узбекистане начнется переход на использование онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ) и виртуальных касс в торговле и сфере услуг, сообщает Государственный налоговый комитет республики.

Вчера было принято постановление правительства Узбекистана "О мерах по обеспечению применения онлайн контрольно-кассовых аппаратов и системы виртуальной кассы".

"Предприниматели при получении наличных денег от населения, в срок, указанный в графике — в добровольной форме, а по прошествии указанного срока — в обязательном порядке, перейдут на использование онлайн-контрольно-кассовых аппаратов или системы виртуальной кассы", - говорится в сообщении.

Согласно документу, на территории страны разрешается использование только онлайн-контрольно-кассовых аппаратов и виртуальных касс, внесенных в государственный реестр.

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Центр технического обслуживания после изучения представленных документов в течение 4 рабочих часов регистрирует их в специальной информационной системе.

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Предприниматели имеют право самостоятельно приобретать онлайн-контрольно-кассовые аппараты и/или виртуальные кассы, а также выбирать центры сервисного обслуживания.

Онлайн-контрольно-кассовые аппараты и виртуальные кассы должны будут пройти регистрацию в государственных налоговых органах, плата за регистрацию взиматься не будет.

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Также сказано, что использование системы онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ) и виртуальных касс поможет либерализации торговли и сферы услуг, созданию благоприятных условий для широкого внедрения современных информационных технологий в систему расчётов и установлению общественного контроля над оборотом в этой области.