ВТО для Узбекистана: новые рынки, или Удар по национальному производству

ВТО – возможности для узбекской промышленности
Во Всемирную торговую организацию входит абсолютное большинство государств. В ВТО на правах членства пока не состоят Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан. Как считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, организация по-прежнему остается инструментом, который серьезным образом облегчает торговые потоки между странами.
К тому же, по словам эксперта, улучшатся условия торговли между Россией и Узбекистаном, так как РФ готова оказать поддержку республике по вступлению в ВТО.
"Исходя из последних данных, у Узбекистана достаточно серьезные проблемы с торговым балансом: страна сейчас намного больше импортирует, чем экспортирует. И вступление в ВТО, облегчение режима доступа Узбекистана на внешние рынки, может стать одним из факторов, который будет способствовать выправлению торгового баланса", — добавляет он.
Вхождение в ВТО в значительной степени регулирует движение продукции переработанной, отмечает руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.
"И вот как раз это при вхождении в ВТО может стать стимулом для экономики Узбекистана увеличивать объем именно переработанной продукции на экспорт, и, в общем-то, это соотносится с целями развития любого государства и Узбекистана в частности, потому что увеличение добавленной стоимости всегда приводит к росту доходности", — считает эксперт.
По мнению Азы Мигранян, членство в ВТО положительно скажется на следующих отраслях экономики Узбекистана: автомобилестроении, химической промышленности, переработке металлов и текстильной промышленности.
ВТО – угроза для производителей Узбекистана
Критически к вступлению в ВТО относится директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.
По его мнению, в случае присоединения к организации может пострадать национальный производитель.
"Например, в силу фактора географии автомобильная отрасль Узбекистана изначально имеет слабые конкурентные преимущества. И одной из первых жертв ВТО станет автомобильная промышленность. А ведь сейчас в автомобилестроительном кластере работает свыше 50 предприятий, которые в рамках программ локализации производят разные комплектующие, и там почти 50 тысяч занятых", — заметил специалист.
Кроме того, он опасается, что в процессе вступления Узбекистана в организацию другие страны выставят невыгодные условия вхождения, и республике будет сложно защитить своих производителей.
Бахтиёр Эргашев подчеркивает, что узбекские отрасли с экспортным потенциалом могут развиваться и вне ВТО. Он приводит в пример кожевенную, текстильную продукцию, которые успешно работают уже сегодня на рынках стран, являющихся членами ВТО: России и Казахстана.
"Узбекистану нужны новые рынки, но для этого необязательно входить в ВТО, так как страна работает без каких-либо проблем с членами организации и сейчас", — подчеркивает специалист.
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По его мнению, во внешней экономической деятельности Узбекистану необходимо делать ставку на сотрудничество со странами Центральной Азии, а также с тремя растущими "центрами силы": Россией, КНР и Индией. И при этом, членство в ВТО или отсутствие оного не имеет большого значения.
В заключении эксперт отметил, что в условиях, когда арбитражные функции ВТО все менее признаются даже странами– членами организации, падает ее авторитет и значение, а перспективы ВТО с каждым годом становятся все более неясными, вступление в данную полумертвую организацию — не самый оптимальный вариант для страны.