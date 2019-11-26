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Уктам Барноев

Хоким Бухарской области обратился к жителям и признал коррупцию

Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191126/12878989/Khokim-Bukharskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam-i-priznal-korruptsiyu.html

По данным чиновника, проблем выделения земли в Бухарской области касаются 30 процентов всех обращений в приемную премьер-министра.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Уктам Барноев пообещал поддержать каждую инициативу предпринимателей, но только в определенных рамках. Об этом пресс-служба областной администрации сообщила редакции Sputnik Узбекистан.

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Напомним, Шавкат Мирзиёев поручил привлечь в предпринимательскую деятельность различные слои населения исходя из особенностей каждого региона.

Следуя этому поручению, в области разработан план развития предпринимательства по специализации каждого района. Так, областной центр в будущем году будет специализироваться на развитии туризма, текстильной, швейно-трикотажной, фармацевтической, мясо-молочной продукции и ювелирного дела.

Другие же города и районы области – на производстве стройматериалов, готовых изделий из шелка, переработке мясо-молочной продукции, овощей и фруктов, животноводстве, рыбоводстве, пчеловодстве, экотуризме, текстильной, швейно-трикотажной промышленности, виноградарстве и виноделии, организации тепличных хозяйств, птицеводческом кластере и кластере по выращиванию гранатов.

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"Если у вас возникло желание реализовать свои инициативы в этих направлениях деятельности, мы готовы вас поддержать. Лично я, как хоким области, обеспечу контроль за реализацией каждого проекта," - обратился к предпринимателям Уктам Барноев.

Отдельно остановился глава области и на проблемах, которые препятствуют развитию бизнеса в регионе. По его словам, хокимияты и госорганы на местах не уделяют должного внимания этой сфере. Признал Барноев и наличие коррупционной составляющей.

По данным чиновника, проблем выделения земли в Бухарской области касаются 30 процентов всех обращений в приемную премьер-министра.

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Это 329 случаев; 27 процентов (294 обращения) – выделения кредитов; 7,2 процента (81 обращение) – выплат компенсаций за разрушенные здания.

Барноев не стал комментировать эти цифры и давать каких-либо обещаний на этот счет, отметив лишь, что теперь выделение земельных участков, зданий и сооружений будет проходить через электронные торги. На его взгляд, подобный подход является гласным, открытым и создаст равные условия для всех участников рынка.

Теги:
Узбекистан, развитие, предпринимательство, предприниматель, Бухара, хоким



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