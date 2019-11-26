Товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном может достичь $150 млн

По итогам первого полугодия 2019-го товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вдвое превысил показатель за аналогичный период прошлого года, при этом к концу 2019-го возможно достичь отметки в $150 млн.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев на деловом форуме "Татарстан - Узбекистан" отметил стремительное развитие двусторонних отношений по ряду направлений. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В соответствии с программой экономического сотрудничества наших стран на 2019-2024 гг. реализуется более 50 инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений порядка 1,5 млрд долл. США. Из 75 российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном, Татарстан входит в число лидеров по объему торговли," - подчеркнул глава диппредставительства.

В Узбекистане представлены такие крупные компании из Татарстана, как "КамАЗ", которая сегодня запустила в Самарканде вторую линию сборочного производства грузовиков.

Активно действует и "Татнефть", планирующая до конца 2020 года увеличить количество автозаправочных станций в республике, а также, следуя договоренностям с "Узбенефтегазом", заняться поиском, разведкой и разработкой месторождений углеводородов в приташкентском инвестиционном блоке.

По итогам первого полугодия 2019-го товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вдвое превысил показатель за аналогичный период прошлого года, при этом к концу 2019-го возможно достичь отметки в $150 млн.

Из Татарстана в Узбекистан, отметил посол России в Узбекистане, поставляются наземные транспортные средства, изделия из древесины, пластмассы, каучука и резины. В обратном направлении отправляется сельхозпродукция, хлопок, текстиль.