Овощи про запас: как государство планирует помочь с нехваткой продуктов зимой

Подчеркнута необходимость равномерного распределения продукции по всем областям республики, включая горные и труднодоступные регионы.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Правительство утвердило меры по обеспечению населения республики и социальных учреждений основными видами сельскохозяйственной продукции в зимне-весенний период 2019-2020 года. Об этом сообщает Телеграм-канал Huquqiy axborot.

Утверждены прогнозируемые объемы заготовок основных видов сельскохозяйственной продукции на предстоящую зиму и весну.

Общий объем запасов четырех основных видов сельскохозяйственной продукции (картофель, лук, морковь и рис) по республике установлен в 414 399 тонн.

Отдельным пунктом отмечена необходимость равномерного распределения продукции по всем регионам страны, включая горные и труднодоступные районы.

Вместе с тем запланировано заключение прямых контрактов между производителями продуктов, закупочными организациями и социальными службами для резервации данных продуктов.

Кабмин обязал ответственные учреждения и ведомства разработать графики поставок зарезервированной продукции на внутренний потребительский рынок и размещения продуктов на торговых точках до 1 января 2020 года.

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На приобретение бюджетными организациями основных видов сельскохозяйственной продукции и социально значимых продуктов питания установлены ограниченные цены.