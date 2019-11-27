Банки в Узбекистане обязали сообщать о блокировке карт клиентов

Уже на следующий день банк должен информировать клиента о списании его средств в счет погашения задолженности по кредиту, микрозайму и лизингу.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Узбекистане все банки обязали извещать клиента в случаях приостановки операций по его счетам и (или) вкладам, в частности, банковским картам, сообщает Norma.uz.

"Извещение с указанием причин должно быть направлено не позднее следующего дня после приостановки. Исключение составляют случаи блокировки карт из-за неверного ввода PIN-кода", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в точно такой же срок банк должен информировать клиента о списании его средств в счет погашения задолженности по кредиту, микрозайму и лизингу.

Само извещение вручается на руки, направляется по почте, электронными или другими средствами связи. Способ уведомления выбирается самим клиентом и указывается в договоре банковского счета или вклада.

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Также теперь банки обязаны в срок не позднее трех рабочих дней с даты полного погашения долга по кредиту принимать меры по снятию запрета c залогового имущества и исключению из залогового реестра записи о правах банка в отношении залогового имущества.

Напомним, несколько дней назад вступило в силу постановление, предусматривающее внесение изменений в положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимоотношений с потребителями банковских услуг.

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Согласно внесенным изменениям, теперь банк не будет ограничивать право заемщика и (или) залогодержателя на выбор страховой компании и (или) оценщика.