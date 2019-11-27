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В Узбекистане для юрлиц продлили срок уплаты налогов

CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191127/12885043/V-Uzbekistane-dlya-yurlits-prodlili-srok-uplaty-nalogov-.html

Отсрочка коснется отдельных категорий налогов. Решение по продлению срока будет приниматься местными кенгашами.

ТАШКЕНТ, 27 ноя –Sputnik. В Узбекистане для юрлиц продлили срок уплаты налога на имущество, земельные участки, а также единый земельный налог, сообщает Минюст.

Кабмин утвердил порядок данной процедуры. При этом подчеркивается о распространении продления срока уплаты лишь на те органы госвласти на местах, чье финансовое состояние не позволяет оплатить налоговую задолженность в указанный срок. 

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При этом в постановлении правительства перечислены основания для отсрочки даты уплаты налога. Положительное решение будет принято в случае, если:

- единовременная уплата задолженности по налогам, пеням и штрафам приводит налогоплательщика к банкротству;

- производство и (или) реализация товаров и услуг налогоплательщиком носит сезонный характер;

- налогоплательщик потерпел ущерб в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или других неопреодолимых обстоятельств. 

Отсрочка уплаты налога может быть продлена от одного до 24 месяцев, когда это касается:

- всей суммы налогового обязательства, его части или любого последующего возникающего налогового обязательства;

- одного или несколько видов налогов, предусмотренных внедряемым положением. 

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Отмечается, что срок уплаты налогов на местах будет продлен в соответствии с принятыми дополнительно решениями на местах, а именно решениями Жокаргы кенеса Каракалпакстана, областных и Ташкентского городского кенгашей народных депутатов.

Теги:
кенгаш, госорганы, оплата, налоги, кабмин, Постановление, Минюст Узбекистана



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