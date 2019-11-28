МАГАТЭ продолжит поддержку строительства АЭС в Узбекистане

В главном мировом комитете по мирному применению атомных технологий произошла смена руководства. Узбекскую сторону заверили в дальнейшей поддержке ее мирного атомного проекта.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил готовность оказывать содействие Узбекистану в строительстве первой атомной электростанции (АЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на узбекское внешнеполитическое ведомство.

Постоянный представитель Узбекистана при МАГАТЭ Шерзод Асадов встретился с Гросси и вручил ему поздравительное послание президента республики в связи с избранием его на пост генерального директора агентства. В ходе встречи состоялся обмен мнениями об осуществляемой в республике работе по развитию ядерной энергетики.

"Глава агентства подтвердил готовность МАГАТЭ и впредь оказывать техническое и экспертное содействие Узбекистану, в том числе в процессе строительства атомной электростанции", - сообщается на сайте ведомства.

В ходе встречи было отмечено, что строительство АЭС в Узбекистане обеспечит совершенствование системы образования, ядерно-инженерных наук, строительной промышленности и энергетики.

Узбекская сторона подтвердила твердую приверженность Узбекистана международным обязательствам в соблюдении всех требований и рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности. Особо отмечена важность выведения технического сотрудничества на качественно новый уровень.

Как ранее было заявлено заместителем гендиректора МАГАТЭ М. Чудаковым, в 2020 году агентство направит в Узбекистан спецмиссию по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review). По данным агентства "Узатом", при содействии данной международной организации для республики разработана программа повышения кадрового потенциала и создания ядерной инфраструктуры в рамках строительства АЭС на 2020-2021 годы.

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Компания "Атомстройэкспорт", входящая в состав "Росатома", 29 июня приступила ко второму этапу инженерно-изыскательских работ на площадке. Ввести энергетический объект планируется к 2028 году. Уже сейчас узбекская сторона выразила заинтересованность в строительстве еще двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт каждый.

РФ может выдать Узбекистану госкредит на строительство АЭС

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в октябре заявил, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.