Как будет выглядеть Bukhara City – детали проекта

Бизнес-центр, гостиницы, банки, офисы, торговые, жилые и другие объекты будут построены за счет средств инвесторов и других источников.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City. Комплекс займет территорию площадью 83 га.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City

Он раскинется на месте неэффективно использующихся зданий и сооружений, расположенных в районах, прилегающих к улицам Хафиза Таниша Бухари, Зульфии, Каюма Муртазоева, Ибрагима Муминова и улице Промышленников.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City

Бизнес-центр, гостиницы, банки, офисы, торговые, жилые и другие объекты будут построены за счет средств инвесторов и других источников.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City

Напомним, архитектурный концепт Bukhara City создала турецкая Stidio Vertebra, под ее же руководством проект будет воплощаться в жизнь.

Первый камень в основание Bukhara City был заложен 5 июня, церемония прошла под хиты отечественных и российских звезд 90-х.