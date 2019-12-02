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Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City

Как будет выглядеть Bukhara City – детали проекта

© Hanley Wood Media, Inc
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191202/12924913/Kak-budet-vyglyadet-Bukhara-City--detali-proekta.html

Бизнес-центр, гостиницы, банки, офисы, торговые, жилые и другие объекты будут построены за счет средств инвесторов и других источников.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City. Комплекс займет территорию площадью 83 га. 

Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City
Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City

Он раскинется на месте неэффективно использующихся зданий и сооружений, расположенных в районах, прилегающих к улицам Хафиза Таниша Бухари, Зульфии, Каюма Муртазоева, Ибрагима Муминова и улице Промышленников. 

Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City
Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City

Бизнес-центр, гостиницы, банки, офисы, торговые, жилые и другие объекты будут построены за счет средств инвесторов и других источников.

Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City
Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City

Напомним, архитектурный концепт Bukhara City создала турецкая Stidio Vertebra, под ее же руководством проект будет воплощаться в жизнь.

Первый камень в основание Bukhara City был заложен 5 июня, церемония прошла под хиты отечественных и российских звезд 90-х.

Теги:
Bukhara City, Строительство, Бухара



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