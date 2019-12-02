Как будет выглядеть Bukhara City – детали проекта

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана обнародовал детали проекта Bukhara City. Комплекс займет территорию площадью 83 га.
Он раскинется на месте неэффективно использующихся зданий и сооружений, расположенных в районах, прилегающих к улицам Хафиза Таниша Бухари, Зульфии, Каюма Муртазоева, Ибрагима Муминова и улице Промышленников.
Бизнес-центр, гостиницы, банки, офисы, торговые, жилые и другие объекты будут построены за счет средств инвесторов и других источников.
Напомним, архитектурный концепт Bukhara City создала турецкая Stidio Vertebra, под ее же руководством проект будет воплощаться в жизнь.
Первый камень в основание Bukhara City был заложен 5 июня, церемония прошла под хиты отечественных и российских звезд 90-х.