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Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

В Ташкенте исследуют степень влияния вступления Узбекистана в ЕАЭС

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191203/12930021/V-Tashkente-issleduyut-stepen-vliyaniya-vstupleniya-Uzbekistana-v-EAES.html

Для оценки влияния узбекская сторона привлекает зарубежных независимых экспертов. Были определены ключевые направления политики, которые позволят наиболее уязвимым отраслям экономики адаптироваться к новым условиям конкурентной среды.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. В Узбекистане продолжаются общественные и экспертные обсуждения относительно вступления республики в региональные и международные структуры. 

В Центре экономических исследований и реформ при Администрации президента Узбекистана состоялся семинар на тему: "Прикладные модели общего равновесия и оценка влияния вступления Узбекистана в ВТО и ЕАЭС". В мероприятии приняли участие эксперты и специалисты узбекских научно-исследовательских, аналитических центров.

Соорганизатором семинара выступила Немецкая экономическая группа в Узбекистане (GET Uzbekistan). В частности, с экспертными заключениями выступили Вероника Мовчан, член немецкой группы, а также эксперт независимой консалтинговой компании Berlin Economics. 

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба Валдай Федор Лукьянов
© Sputnik / Юрий Корсунцев
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Цель мероприятия - изучение прикладной модели общего равновесия и обсуждение ее применения в условиях Узбекистана для оценки воздействия вступления Узбекистана в ВТО и ЕАЭС.

В ходе семинара независимый эксперт Мовчан представила участникам предварительные результаты модели общего равновесия, построенной в условиях Узбекистана для оценки влияния вступления республики в ЕАЭС на отрасли экономики. При этом детали представленной оценки не озвучиваются. 

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Как сообщает служба по связям с общественностью ЦЭИР, стороны определили ключевые направления экономической политики, которые позволят наиболее уязвимым отраслям экономики адаптироваться к новым условиям конкурентной среды, а также разработали сценарии для дальнейшего моделирования.

Семинар организован в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Немецкой экономической группой в Узбекистане и Центром экономических исследований. В начале этого года между правительством Германии и РУз в Берлине была подписана совместная декларация "О консультативной деятельности по поддержке правительства Республики Узбекистан при осуществлении экономических реформ".

Теги:
Экономика, Администрация президента, вступление, оценки, научные исследования, ВТО, ЕАЭС, Узбекистан



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