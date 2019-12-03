В Ташкенте исследуют степень влияния вступления Узбекистана в ЕАЭС

Для оценки влияния узбекская сторона привлекает зарубежных независимых экспертов. Были определены ключевые направления политики, которые позволят наиболее уязвимым отраслям экономики адаптироваться к новым условиям конкурентной среды.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. В Узбекистане продолжаются общественные и экспертные обсуждения относительно вступления республики в региональные и международные структуры.

В Центре экономических исследований и реформ при Администрации президента Узбекистана состоялся семинар на тему: "Прикладные модели общего равновесия и оценка влияния вступления Узбекистана в ВТО и ЕАЭС". В мероприятии приняли участие эксперты и специалисты узбекских научно-исследовательских, аналитических центров.

Соорганизатором семинара выступила Немецкая экономическая группа в Узбекистане (GET Uzbekistan). В частности, с экспертными заключениями выступили Вероника Мовчан, член немецкой группы, а также эксперт независимой консалтинговой компании Berlin Economics.

Цель мероприятия - изучение прикладной модели общего равновесия и обсуждение ее применения в условиях Узбекистана для оценки воздействия вступления Узбекистана в ВТО и ЕАЭС.

В ходе семинара независимый эксперт Мовчан представила участникам предварительные результаты модели общего равновесия, построенной в условиях Узбекистана для оценки влияния вступления республики в ЕАЭС на отрасли экономики. При этом детали представленной оценки не озвучиваются.

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Как сообщает служба по связям с общественностью ЦЭИР, стороны определили ключевые направления экономической политики, которые позволят наиболее уязвимым отраслям экономики адаптироваться к новым условиям конкурентной среды, а также разработали сценарии для дальнейшего моделирования.

Семинар организован в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Немецкой экономической группой в Узбекистане и Центром экономических исследований. В начале этого года между правительством Германии и РУз в Берлине была подписана совместная декларация "О консультативной деятельности по поддержке правительства Республики Узбекистан при осуществлении экономических реформ".