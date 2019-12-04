Лидер атомной промышленности Франции заходит на рынок Узбекистана

Ожидается создание совместного проекта, который в перспективе позволит внедрить эффективные технологии извлечения урана, производить до 1 500 тонн закись-окиси урана в год. Также прямые иностранные инвестиции позволят создать 300 новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Французский лидер отрасли заходит на узбекский рынок добычи урана. В Навоийской области будет создано СП с французской компанией Орано Майнинг.

Его правовой основой служит постановление Кабмина "О мерах по реализации проекта по проведению геологоразведочных работ на площадях урана Янгикудук, Северный и Южный Дженгельди в Навоийской области с их последующей разработкой".

На встрече, состоявшейся в Госкомгеологии были подписаны соглашение о создании совместного предприятия Nurlikum mining, учредительные документы совместного предприятия.

Вклад узбекской стороны в лице Госкомгеологии в уставной капитал СП в виде исторических затрат на ранее проведенные геологоразведочные работы определен в 49%; вклад же французской компании равняется 51% денежных средств для проведения геологоразведки.

Физические объемы работ и прямых иностранных инвестиций по проекту на 2020 год определен в размере не менее 8 млн. долл. США.

Проект, как ожидается, в долгосрочной перспективе позволит внедрить эффективные технологии извлечения урана, и тем самым, производить 1 500 тонн закись-окиси урана в год. Также прямые иностранные инвестиции позволят создать 300 новых рабочих мест.

Французская компания поможет Узбекистану проектировать энергообъекты

Орано Майнинг это крупная международная компания со стабильными позициями на мировом урановом рынке, входит в топ тройку мировых лидеров в атомной промышленности, является лидером отрасли в самой Франции.

Напомним, генеральным партнером Узбекистана в сфере развития атомной энергетики в стране является Россия. В начале сентября 2018 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. На площадке ведутся инженерно-изыскательские работы. Ввести энергетический объект планируется к 2028 году. Уже сейчас узбекская сторона выразила заинтересованность в строительстве еще двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт каждый.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в октябре заявил, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.