Французская компания поможет Узбекистану проектировать энергообъекты

В Министерстве энергетики Узбекистана подписано соглашение о создании совместного предприятия, которое будет проектировать электросети и энергообъекты.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане совместно с Францией создается предприятие Uzenergoengineering-Assystem, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики. Оно займется проектированием всех типов электросетей и энергообъектов с применением инновационных технологий.

Соответствующее соглашение во вторник подписали представители французской компании Assystem Engineering and Operation Services и АО "Узэнергоинжиниринг". Uzenergoengineering-Assystem будет иметь форму общества с ограниченной ответственностью.

Ранее "Узатом" сообщил о намерении развивать сотрудничество с Assystem. В марте в агентстве состоялась встреча с директором по развитию бизнеса Assystem Фредериком Дженуа, на которой стороны договорились о налаживании сотрудничества в области подготовки кадров и развития ядерной инфраструктуры Узбекистана.

Assystem — международная инжиниринговая группа, оказывающая своим клиентам услуги в управлении их капитальными расходами на протяжении жизненного цикла сложных промышленных объектов. Осенью 2018 года Assystem получила первый контракт от госкорпорации "Росатом" для поддержки развития проекта строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа".

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В начале этого года Assystem и проектная компания "Аккую Нуклеар", отвечающая за строительство "Росатомом" первой в Турции АЭС "Аккую", подписали контракт на шесть лет. В соответствии с документом, Assystem обеспечит надзор за строительством объектов, важных для ядерной безопасности будущей атомной станции.