Налог на прибыль в Узбекистане рассчитали по-новому

Согласно новому налоговому кодексу, налоговый учет становится более самостоятельным. Пересматривается и статья о двойном налогообложении по налогу с дивидендов.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Налоговый кодекс в новой редакции обсудили во втором чтении в нижней палате парламента Узбекистана. Озвучены основные новшества документа.

В республике отныне расчет налога на прибыль не будет привязан к отчету о финансовых результатах. Налоговый учет, тем самым, становится более самостоятельным.

Отказываются и от двойного налогообложения по налогу с дивидендов. В проекте предусмотрено, что он будет удерживаться только с дивидендов, которые ранее не облагались этим налогом.

Меняется и понятие совокупного дохода. Так, если на данный момент он состоит из доходов от реализации товаров, работ, услуг и прочих доходов, то в новом кодексе предлагается уйти от этого деления. Совокупным доходом теперь будут считаться все доходы в любой форме и от любой деятельности с подробным их перечислением.

Из новой редакции исключается и подробный перечень расходов. Приглашенные на обсуждения извне эксперты акцентировали внимание на то, что расходы должны быть обоснованными и экономически оправданными. Такими предлагается считать расходы, которые осуществлены в целях получения дохода, а также необходимые для сохранения или развития предпринимательской деятельности.

Закрытым остается перечень невычитаемых расходов. Это, по мнению участников чтения, дает возможность для более четкого и доказуемого определения налоговой базы.

Взимание налога на прибыль с индивидуальных предпринимателей, чьи доходы превышают 1 млрд. сумов будет упрощено. Налоговая база определяется в размере 25 % от совокупного дохода. При этом ИП, подав соответствующее заявление в налоговые органы, может освободить себя от обязанности вести учет расходов. Однако, это не распространяется на лиц, занимающихся торговлей.

В новом законопроекте решается и проблема налогоплательщиков касательно авансовых платежей по налогу на прибыль. Сейчас, по закону, требуется прогнозировать прибыль за несколько месяцев вперед, сдавать справки по авансовым платежам. Отныне авансовые платежи предусматриваются только для тех, чей доход за предыдущий налоговый период превысил 5 млрд. сумов (свыше $500 тыс.).

Новый Налоговый кодекс Узбекистана одобрен в первом чтении

Также данный вид платежей исчисляется налоговыми органами, а не налогоплательщиками. Это, по мнению депутатов, должно улучшить финансовое состояние субъектов малого бизнеса и позволить избежать ошибок при уплате текущих платежей для средних и крупных предприятий.