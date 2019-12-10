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Деловые круги Нижегородской области находятся в Ташкенте

ТПП РУз
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191210/12983984/Delovye-krugi-Nizhegorodskoy-oblasti-posetili-Uzbekistan.html

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах как машиностроение, металлургия, химия, нефтехимия, оборонная и атомная отрасли.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. В ТПП Узбекистана состоялся круглый стол и b2b переговоры с бизнес кругами Нижегородской области.

В составе российской делегации прибыли представители центра развития экспортного потенциала Нижегородской области, агентства по развитию международного сотрудничества, союза Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Также участвовали и представители ведущих нижегородских компаний как "Мадин" (производство и реализация медицинского оборудования), "Кетон" (производсттво материалов для промышленного применения), "Репер-НН" (производство изделий медицинского назначения), "Айболит 2000" (производство медицинского оборудования) и "Айкон Лаб Гмбх" (исследовательские работы в области биотехнологий и медицины).

Рукопожатие
Sputnik / Рамиль Ситдиков
Узбекские и российские регионы расширяют сотрудничество

В ходе переговоров представитель ТПП Узбекистана Гафур Усманов отметил позитивную динамику развития отношений между двумя странами, в частности на региональном уровне. Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации совместных усилий для их вывода на качественно новый уровень. 

Директор центра развития экспортного потенциала Нижегородской области Сергей Звонков в свою очередь поделился информацией об экономическом уровне развития региона, промышленном потенциале в таких сферах как автомобилестроение, машиностроение, металлургия, химия, нефтехимия, оборонная и атомная отраслей. 

Вице-президент ТПП РФ: Узбекистан на первом месте у российских экспортеров

Сотрудничество в данных сферах было подробно обсуждено в ходе последующей встречи в формате b2b. Предприниматели обеих стран обменялись мнениями по реализации конкретных бизнес-проектов, увеличению совместных предприятий.

Теги:
ТПП, Ташкент, бизнесмены, сотрудничество, Делегация, Россия



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