АО "Жиззах Пластмасса" объявила о старте продаж своих акций

Доля в размере 25% от уставного капитала предприятия будет реализована путем проведения IPO. Стать акционером крупнейшей компании по производству пластмассовых изделий сможет любой желающий.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Крупнейшее предприятие АО "Жиззах Пластмасса" запустило второе в истории Узбекистана публичное предложение акций.

Доля в размере 25% от уставного капитала компании будет продаваться иностранным и национальным инвесторам (юридическим и физическим лицам) по цене от 3,4 тысячи до 30 тысяч 541 сум за акцию. При этом одно лицо может приобрести до 11 402 акций, что составляет 1% от объема предложения.

В ходе IPO будет организовано роуд-шоу по всем регионам республики. Проходить оно будет в онлайн-режиме.

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Новые акционеры смогут участвовать и вкладывать свои средства в один из ведущих производителей пластмассовых изделий не выходя из офиса или дома. Любой желающий сможет заключить договор с брокерской компанией и стать совладельцем производства полиэтиленовых труб, полиэтиленовой пленки и прочих пластмассовых изделий.

Ожидается, что размещение акций позволит предприятию реализовать инновационные проекты, направленные на импортозамещение важных для страны видов продукции.

В частности, это производство БОПП-пленки в свободной экономической зоне "Джизак" (40 миллионов долларов), строительство завода по производству пресс-форм (10 миллионов долларов) и создание испытательно-экспериментальной лаборатории (2,5 миллиона долларов).

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Компания "Жиззах Пластмасса" является основным поставщиком полиэтиленовых пленок и труб для аграрного сектора, а также ЖКХ и сферы строительства Узбекистана.

В составе АО также есть восемь совместных предприятий, созданных совместно с иностранными инвесторами из США, Турции, Словакии, России и Италии. За последние четыре года, благодаря расширению производства, акционеры получили дивиденды в размере не менее 50% от прибыли.