МАГАТЭ одобряет курс Узбекистана в развитии ядерной энергетики

В настоящее время в республике совместно с МАГАТЭ реализуются несколько проектов. В частности, по повышению радиационной безопасности онкологических центров и подготовке кадров в области радиационной медицины.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Директор отдела Европы Департамента технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Ана Раффо-Кайадо на встрече в агентстве "Узатом" заявила, что Узбекистан выбрал верный курс в развитии ядерной энергетики в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Раффо-Кайадо отметила, что Узбекистан привержен к исполнению всех международных обязательств с запуском национальной ядерной энергетической программы в стране, и в МАГАТЭ считают, что безопасная ядерная энергия необходима для Узбекистана.

"Я уверена, что для развития кадрового потенциала особо важную роль будет играть филиал МИФИ в Ташкенте, который с этого учебного года примет своих первых студентов. Это показывает, что Узбекистан взял очень правильный курс в развитии ядерной энергетики в стране. Также, я очень рада, что в агентстве "Узатом" открылся высокотехнологичный, информационно-развлекательный центр по атомным технологиям. Это, безусловно, даст возможность жителям Узбекистана больше узнать об атомной энергетике и ядерных технологиях", — сказала Ана Раффо-Кайадо.

В пресс-службе министерства напомнили, что в настоящее время в республике совместно с МАГАТЭ активно претворяются в жизнь проекты по повышению радиационной безопасности онкологических центров, подготовке кадров в области радиационной медицины, подготовке кадров по новым методам в лабораториях ядерной физики Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета.

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Кроме того, идет работа, направленная на усиление радиационной и ядерной безопасности единственного в стране исследовательского ядерного реактора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана.

На сегодняшней встрече стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве сотрудничества в области совершенствования законодательства Узбекистана, подготовке и переподготовке обслуживающего и технического персонала в области атомной энергетики.

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Напомним, правительства Узбекистана и России в октябре 2018 года заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество стран в области проектирования, строительства и эксплуатации на территории Узбекистана атомной электростанции. Проект предполагает строительство АЭС, состоящей из двух современных блоков мощностью по 1,2 ГВт.

Реализовать этот стратегический энергообъект планируется до 2028 года. Атомная станция не только позволит обеспечить Узбекистан бесперебойной электроэнергией, но и направить часть вырабатываемого электричества на экспорт.

Макет будущей АЭС можно увидеть в информационном центре по атомным технологиям, который открылся в Ташкенте.