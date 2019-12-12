В Ташкенте по японскому проекту будет создан парк высоких технологий

Накануне визита президента Мирзиёева в Японию в Ташкент прибыл мэр японского города Нагоя. В ходе состоявшихся встреч достигнут ряд договоренностей и подписано соглашение о развитии сотрудничества между мегаполисами двух стран.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Ташкенте с официальным визитом пребывает мэр японского города Нагоя Такаси Кавамуру.

Японских гостей принял президент Шавкат Мирзиёев.

Визит японской делегации проходит в преддверии официального визита президента Узбекистана в Японию.

Были обсуждены возможности налаживания тесных деловых связей в автомобилестроении, градостроительстве, текстильной промышленности, сферах высоких технологий и инноваций, туризма и прочих направлениях.

Для реализации перспективных программ и проектов стороны договорились о разработке соответствующей "дорожной карты".

Названы сроки первого визита Мирзиёева в Японию

В рамках своего визита Такаси Кавамуру также встретился и с узбекским коллегой Джахонгиром Артыкходжаевым, где стороны обсудили проект по обмену школьными преподавателями, подписали Соглашение о сотрудничестве между городами Ташкент и Нагоя, а также договорились о совместной реализации проекта по созданию Парка высоких технологий в Ташкенте.