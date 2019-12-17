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Добыча золота

Золото в минуту: узбекские ученые разработали новые установки по определению драгметалла

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191217/13029359/Zoloto-v-minutu-uzbekskie-uchenye-razrabotali-novye-ustanovki-po-opredeleniyu-dragmetalla.html

Результат трехлетней эксплуатации прибора показал его высокоэффективность и способность установки оперативно влиять на ход геологоразведочных работ.

ТАШКЕНТ,17 дек – Sputnik. Узбекские ученые разработали установки определения содержания золота в горных породах и рудах без предварительной подготовки.

Разработчики – ученые госпредприятия "Центральная лаборатория".

Установка сцинтилляционного эмиссионного спектрального анализа на золото позволяет определить содержание золота за одну минуту.

Приборы внедрены  в трех лабораториях: ГП "Центральная лаборатория", лаборатория ГУП "Региональной ГСПЭ" и  ГП "Кызылкумской ГРЭ". Их испытывали на протяжении трех лет. Результат оказался высокоэффективным и продемонстрировал способность установки оперативно влиять на ход геологоразведочных работ.

  • Установка по определению содержания золота в горной породе
    Узгеолком
  • Установка по определению содержания золота в руде
    Узгеолком
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Узгеолком
Установка по определению содержания золота в горной породе

Производительность анализов - не менее 100 проб в смену. Предел обнаружения золота - несколько мг в тонне.

© Sputnik / Павел Лисицын
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По механизму работы прибора, изначально проба массой 150 мг, истертая до 200 меш, просыпается в зону дугового разряда. Атомные излучения разлагаются в спектр спектрографом СТЭ-1. Далее регистрируется спектральная линия золота (в одном канале весь спектр, в другом - только фоновое излучение). На выходе компьютер выдает импульсы от поступающих золотинок во времени и конечный результат в граммах на тонну золота.

Напомним, в июле текущего года в республике принято постановление президента по дальнейшему совершенствованию геологического изучения недр и реализации полезных ископаемых, в соответствии с которым Узбекистан в 2021 году увеличит добычу золота и серебра до вдвое.

АГМК будет добывать до 74 миллионов тонн медной руды на "Ёшлик-1"

Сейчас Узбекистан добывает до 100 тонн золота в год и входит в десятку крупнейших мировых золотодобывающих стран. В 2020-м добыча золота и серебра будет доведена до 150 тонн, а в 2021 году – до 300 тонн. В первом квартале 2019-го республика стала лидером по продаже золота: реализовано 6,2 тонны драгоценного металла.

Золото в Узбекистане: надо копать!

В Узбекистане 63 месторождения золота (девять из них находятся в промышленной разработке). Суммарные разведанные составляют более 2 500 тонн, вероятные запасы (по категориям С1 и С2) — 5 990 тонн.

Теги:
руда, Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам, геологоразведка, лаборатория, Узбекистан, добыча золота



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