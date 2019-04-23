Золото в Узбекистане: надо копать!

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В золотодобывающей отрасли Узбекистана как-то незаметно свершилось важное событие. С 1 марта этого года частные предприниматели могут законно добывать драгоценные металлы, в частности, золото, редкоземельные металлы и драгоценные камни на небольших участках, не превышающих по площади 1 гектар. Госкомитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам будет продавать лицензии сроком на три года на электронном аукционе.

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Золота для старателей в Узбекистане достаточно. По некоторым сведениям, уже имеется 590 гектаров участков с суммарными запасами около трех тонн золота. Небольшие месторождения россыпного золота содержат обычно 300-500 кг золота на разведанный пласт (который может быть длиной 3-4 км). Предполагается, что золотоносными могут быть еще 75,5 тысяч гектаров.

В целом, по данным Госкомгеологии, в республике имеется 63 месторождения золота (девять из них находятся в промышленной разработке) с суммарными разведанными запасами более 2500 тонн, а вероятные запасы (по категориям С1 и С2) – 5990 тонн.

Сейчас Узбекистан добывает до100 тонн золота в год (в 2017 году – 89,9 тонн, в 2018-м – 88,5 тонн) и входит в десятку крупнейших мировых золотодобывающих стран.

Рашидов, который дал Узбкекистану золото

Трудно поверить, что еще 60 лет назад Узбекистан не считался республикой с перспективами золотодобычи. Заслуга в том, что Узбекистан стал крупным производителем золота, всецело принадлежит первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Шарафу Рашидову.

Как вспоминает Аброл Кахаров, бывший директор объединения "Узбекзолото", участвовавший в эпопее основания золотопромышленности в Узбекистане, именно у Рашидова была идея – добывать в республике золото. В конце 1962 года, после пуска Алмалыкского горно-металлургического комбината, Рашидов пригласил к себе Кахарова, тогда еще молодого горного инженера, и растолковал свой план.

Несмотря на свою огромную занятость, Рашидов собрал подробнейшие сведения о месторождениях золота и его добыче на территории Узбекистана с древнейших времен до наших дней. Он знал каждое место, в котором находили золотые самородки или мыли россыпное золото, беседовал с геологами о результатах разведок, и потому был уверен, что в Узбекистане золото есть, его много, и его надо добывать. План Рашидова состоял в том, чтобы начать создавать в республике крупные золотодобывающие предприятия.

У него было много сильных противников. Так, против предложения Рашидова выступал министр цветной металлургии СССР Петр Ломако, считая затею бесперспективной. Ломако был человеком, который в годы Великой Отечественной войны обеспечил военную промышленность страны цветными металлами, его познания были обширными и детальными, к нему в СССР прислушивались. Сломить его сопротивление было невероятно трудно.

© Sputnik / Илья Питалев Узбекистан с февраля рассекретит данные по добыче золота

Рашидов же нашел обходной путь – он привлек в качестве союзника министра среднего машиностроения Ефима Славского и добился постановления Совета министров СССР о финансировании и начале строительства рудника Мурунтау, который теперь является главным золотодобывающим предприятием в Узбекистане. В 1969 году Мурунтау дал первое золото пробы 999,9. Так Рашидов подарил Узбекистану золото. И за 20 лет советский Узбекистан добыл более 1000 тонн этого ценнейшего металла, жестоко посрамив скептиков.

Кто ищет, тот и найдет

Решение, принятое президентом Шавкатом Мирзиёевым, обещает стать для узбекской золотопромышленности столь же эпохальным, как и борьба Шарафа Рашидова за добычу золота в республике. Дело в том, что россыпного золота, которое смогут добывать частные старатели, в Узбекистане должно быть порядочно.

Речь идет об аллювиальных россыпях, образованных древними и современными реками, которые размывали коренные, жильные месторождения золота, и выносили золото вместе с обломочной породой в речные наносы. Часто такие россыпи соседствуют с кварцевыми золотоносными жилами. Россыпи довольно богаты, 2-2,5 грамма золота на кубометр песка, иногда встречаются участки, в которых отмечается 20-30 граммов на кубометр, а также самородки. Только вот найти такой участок непросто.

Мое мнение о золотоносных россыпях Узбекистана основано на сведениях о россыпях соседнего Казахстана. В РК в 1999 году вышел подробный справочник "Россыпи золота Казахстана". Из него можно узнать, к примеру, что в Южно-Казахстанской области, приграничной с Узбекистаном, есть целая серия довольно крупных россыпных месторождений золота, часть из которых разрабатывалась в древности и в недавнее время. Довольно богатые россыпи были обнаружены на Угамском хребте, пограничном между Узбекистаном и Казахстаном. Если в Казахстане такие месторождения есть, то почему их нельзя найти в схожих геологических условиях в РУз?

© Sputnik / Павел Лисицын В Узбекистане меняют правила купли-продажи драгоценных металлов

Трудно сказать, сколько россыпного золота в Узбекистане. Возможно, многие сотни тонн. Просто их не искали с должным старанием, поскольку все внимание было направлено на разработку крупных месторождений. Разрешение старательской добычи создает необходимую заинтересованность для более детальной разведки старых и поиска новых россыпных месторождений.

Перспективы определенно есть. По данным постановления Кабмина Узбекистана от 31 мая 2017 года о привлечении иностранных инвесторов, имеются прогнозные ресурсы: в Каракалпакистане – 12 тонн золота, в Центральных Кызылкумах (Навоийская область) – 60,3 тонн, в Нуратинском горном районе (Навоийская и Самаркандская области) – 70,5 тонн, в Приташкентском горнорудном районе – 9,9 тонн, в Южно-Узбекистанском горнорудном районе (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) – запасы не подсчитаны. Почти 150 тонн золота в мелких месторождениях – неплохое начало.

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Скептики, конечно, не унимаются. Вот и председатель Союза старателей России Виктор Таракановский высказывался по поводу разрешения старательской добычи, что это не даст никакого прироста добычи золота в республике. Однако, как мы видели, Шараф Рашидов когда-то уже посрамил скептиков, вообще отрицавших наличие золота в Узбекистане. Сейчас, похоже, складывается подобная ситуация. И мое мнение на сей счет простое: нужно искать.

Образование для старателей

Большие открытия, видимо, дело будущего. Сейчас же, как представляется, основная задача состоит в организации старательской добычи на должном научном и техническом уровне.

Во-первых, старательская добыча золота есть дело трудное и небезопасное. В период нелегальной добычи довольно часто отмечались случаи гибели людей. Это обстоятельство ставит задачу: людей, занятых в старательской добыче, нужно обучать основам горного дела. То есть учить копать шурфы и прокладывать шахты, ставить крепь и откачивать воду, брать пробы и искать выгодные участки. Знакомить с новинками старательских технологий. Без этого вряд ли можно надеяться на продуктивную и безопасную золотодобычу.

Во-вторых, на мой взгляд, целесообразно ориентировать старателей на извлечение из россыпей и мелких жил не только золота, но и других полезных ископаемых: платины, серебра, поделочных и драгоценных камней, возможно, даже редкоземельных элементов. Это увеличит доходность старательской добычи, прибыль и размеры выплачиваемых старателями налогов, то есть имеет вполне ощутимый экономический смысл. Но требуемые знания старателям еще нужно преподать.

Так что развитие старательской добычи в республике потребует специальной образовательной программы. Стоит это не дороже экскаваторов, но даст мощный и долговременный эффект.

На мой взгляд, образование для старателей выгодно всесторонне, не только экономически, но и социально. Увеличивается эффективность добычи и ее экономическая отдача для страны, появляется потребность в специалистах, открываются возможности для молодежи и повышается общий уровень образования населения Узбекистана. Возникают перспективы для перерабатывающей промышленности. Наконец, открываются перспективы международного сотрудничества – за Амударьей Афганистан, который почти не тронут разработками полезных ископаемых.

Мир геологии богат и захватывающе интересен. Решение президента Узбекистана о разрешении старательской добычи открывает его для всех жителей республики.