В Узбекистане задумались о качестве арматуры при строительстве – постановление

Со следующего года будут внедрены новые правила ввоза специального оборудования и проведены проверки на производственных предприятиях.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за производством арматуры, используемой при строительстве.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров "О дополнительных мерах по повышению качества и безопасности металлопроката строительного назначения", сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно документу, с 1 марта 2020-го запрещается ввоз на территорию страны бывших в употреблении индукционных печей и камер (код ТН ВЭД 8514 20 1000), год выпуска которых превышает 3 года на момент таможенного оформления.

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Дату выпуска оборудования можно будет подтвердить, предоставив технический паспорт завода-изготовителя.

Кроме того, с 1 января также перестанут действовать льготы по таможенным платежам в отношении индукционных печей и камер, используемых для производства проката черных металлов.

Работу предприятий, производящих металлопрокат строительного назначения, в разрезе регионов будут изучать специальные межведомственные рабочие группы.

До 15 января все эти предприятия должны пройти проверку на предмет соблюдения ими установленных стандартов качества и безопасности металлопроката. Если будут выявлены отклонения от нормативов, то Минстрой запретит нарушителям производство, реализацию и применение металлопроката.

К 1 февраля будущего года также пересмотрят действующие нормативные документы в области технического регулирования, а к 1 марта модернизируют испытательные лаборатории по контролю качества и безопасности металлопроката.