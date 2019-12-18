Узбекистан стремится сократить государственное участие в экономике

Разработан проект указа президента в области развития конкурентной среды, в том числе за счет мер по сокращению государственного участия в экономике.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана разработал проект указа президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике".

Документ предусматривает утверждение Стратегии развития конкуренции на период 2020-2024 гг. Он ранее вносился на обсуждение, и был доработан с учетом мнения общественности, министерств и ведомств.

Проект Указа разработан в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере развития конкурентной среды, в том числе за счет мер по сокращению государственного участия в экономике. Согласно новым положениям ожидается оптимизировать предоставление госпомощи, что создаст равные условия, снизит регуляторную нагрузку на участников рынков, а также усилит антимонопольное регулирование и обеспечит равный доступ к госзакупкам.

Он также позволит внедрить новые механизмы и инструменты государственной конкурентной политики, путем:

дальнейшего сокращения государственного участия в экономике посредством введения ограничения на создание хозяйствующих субъектов c госучастием на основе принципа "желтых страниц";

внедрения механизма получения предварительного согласия антимонопольного органа с проведением оценки воздействия на конкуренцию при учреждении хозяйствующих субъектов с участием государства;

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упорядочения предоставления госпомощи в виде льгот и преференций, совершенствования системы госзакупок;

перехода к 2021 году всех процедур государственных закупок, в том числе тендеров, конкурсов и отбора наилучших предложений, в электронную форму через сеть;

усиления антимонопольного регулирования посредством внедрения превентивных механизмов, таких как антимонопольный комплаенс.

Проект для дальнейшего общественного обсуждения размещен на портале regulation.gov.uz.

Напомним, на недавнем совещании глава государства поставил задачи в сфере управления предприятиями с госдолей. Так, в республике организовано несколько рабочих групп, которые в месячный срок должны провести полную инвентаризацию каждого предприятия, проанализировать их рентабельность, текущие мощности и перспективы, а также разработать по ним конкретные планы и предложения на 2020 год.