Узбекская таможня освобождает от платежей порядка 2 000 товаров

Таможенные льготы действуют до 1 января 2022 года. В перечень товаров вошла фармацевтическая продукция.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Льготы представлены в соответствии с президентским указом о дальнейших мерах по ускоренному развитию фарминдустрии республики в 2019-2021 годах.

Льготой пользуются производители фармпродукции, профильные научно-исследовательские институты и вузы (при ввозе для собственных нужд), а также предприятия, занимающиеся оптовой и розничной реализацией продукции данной категории для внутриаптечного изготовления.

Кабмином утвержден перечень товарных позиций, которые до 1 января 2022 года освобождены от уплаты таможенных платежей, за исключением сборов за таможенное оформление.

Среди освобожденных от таможенных платежей:

1 382 сырья и материалов, используемых для производства лекарственных средств (в том числе внутриаптечного изготовления), изделий медицинского назначения и упаковочных материалов;

сэндвич-панели и чашки для них, "чистые комнаты";

600 единиц технологического и лабораторного оборудования, комплектующих и запчастей к ним.

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При этом указом определено, что в случае нецелевого использования ввозимых наименований, в отношении которых применены таможенные льготы, в госбюджет будут взысканы средства в полном объеме, а к нарушителям применены штрафные санкции. Контроль за этим возложен на Налоговый и Таможенный комитеты.