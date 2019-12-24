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Грузчики работают на складе овощей и фруктов

Российский бизнесмен Лебедев основал в Узбекистане СП по созданию агрокомплекса

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191224/13098808/Rossiyskiy-biznesmen-Lebedev-osnoval-v-Uzbekistane-SP-po-sozdaniyu-agrokompleksa-.html

Совместное с узбекской компанией предприятие создано на основе правительственного постановления. Комплекс будет оказывать услуги по экспорту свежей и переработанной готовой продукции на российские и другие зарубежные рынки.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Российский бизнесмен Александр Лебедев создал в республике агрологистический комплекс в Джизакской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минюст республики.

Компания бизнесмена "Национальная резервная корпорация" (НРК) основала совместное предприятие с участием узбекистанской компании - ВМВ Trade Group. Создание предприятия основано в соответствии с постановлением правительства Узбекистана "О мерах по созданию современного агрологистического комплекса в Джизакской области".

"В соответствии с постановлением, для организации современного агрологистического комплекса создано узбекско-российское совместное предприятие в форме ООО BMB-NRC Agrologistics", - говорится в Telegram-канале Минюста.

Проект постановления был размещен на национальном портале для общественного обсуждения.

Покупатели в торговом зале гипермаркета
© Sputnik / Владимир Федоренко
В Россию начнут поставлять больше узбекских овощей и фруктов

Агрологистический проект предусматривает создание холодильных камер вместимостью 10 тысяч тонн и свободных складов, а также установку оборудования шоковой заморозки, переработки, калибровки, сортировки, упаковки и сушки фруктов и овощей за счет привлечения прямых иностранных инвестиций НРК. Создаваемый комплекс также будет оказывать широкий спектр услуг по принципу "единого окна" для экспорта свежей и переработанной готовой продукции на рынки РФ и других стран, говорится в документе. Планируется, что комплекс введут в эксплуатацию в 2021 году.

"Национальная резервная корпорация" - российский финансово-промышленный холдинг, объединяющий активы российского бизнесмена Александра Лебедева.

Российский бизнесмен создаст в Узбекистане агрологистический комплекс

По данным официальной статистики Узбекистана, в 2018 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между РУз и РФ увеличился более чем на 20% и составил 550 миллионов долларов. По мнению экспертов, нерешенность ряда вопросов по тарифам на транспортировку овощей и фруктов по территории РФ и Казахстана сдерживают прямые поставки на российский рынок. Значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в Россию через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза.

Теги:
инвестпроекты, агроферма, Узбекистан, Россия



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