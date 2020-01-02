В Узбекистане инфляция в 2019 году превысила 15%

Показатель 2019 года оправдывает прогнозы Центрального банка (ЦБ), которые были сделаны осенью 2018 года.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Инфляция в Узбекистане в 2019 году составила 15,2%, сообщает Государственный комитет по статистике.

"Показатель 2019 года оправдывает прогнозы Центрального банка (ЦБ), которые были сделаны осенью 2018 года. Тогда, согласно прогнозам в базовом сценарии, годовая инфляция ожидалась на уровне 13,5−15,5%", - говорится в сообщении.

В 2018 году инфляция составляла 14,3%. Согласно базовому прогнозу ЦБ, в 2020 году инфляция ожидается на уровне 12%-13,5%.

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Напомним, в конце декабря Центральный банк озвучил сценарные варианты развития экономики в 2020-2022 годах. Согласно сценарию, ожидается поэтапное продолжение проводимых реформ и сохранение текущих темпов экономического роста в республике. Как и сообщалось, рост ВВП по итогам 2019-го составит 5,6%, на 2020-й ЦБ прогнозирует 5,2–5,5%, а на 2020–2022 годы ускорение роста экономики до 5,5–5,8%.

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На 2020-2022 годы спрогнозировано увеличение внешнеторгового оборота с учетом замедления темпов роста импорта. Меры по стимулированию экспорта, как ожидается, также способствуют росту объемов экспорта товаров и услуг на уровне 10% в год (без учета монетарного золота). При этом предполагается низкая волатильность цен на национальную продукцию на мировых рынках.