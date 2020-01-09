"Узбекистан не намерен себя ограничивать": Хакимов о возможном вступлении в ЕАЭС

Республика стремится сохранить и наращивать тесные партнерские, экономические и торговые отношения с другими странами, в том числе не являющимися членами ЕАЭС, заявил посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) не означает отказ от обязательств в рамках других объединений, заявил посол республики в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов, выступая в Брюссельском пресс-клубе. Об этом сообщается на Telegram-канале Посольства Узбекистана в странах Бенилюкс.

Хакимов отметил, что власти республики проводят открытую, взаимовыгодную и конструктивную внешнюю политику, основываясь на национальных интересах.

"В условиях новой экономической политики Узбекистан не намерен ограничивать себя во взаимодействии с какими-либо зарубежными странами или международными и региональными организациями, а также интеграционными объединениями", — говорится в публикации.

В вопросах взаимодействия с Евразийским экономическим союзом "речь идет исключительно об экономическом сотрудничестве": он объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию — страны, представляющие интерес для Узбекистана как крупные игроки рынка, составляющие важный транзитный коридор.

"Не менее значимо укрепление сотрудничества со странами членами ЕАЭС в сфере трудовой миграции", — отмечается в публикации по итогам выступления Хакимова.

Кроме того, он отметил, что Узбекистан твердо намерен сохранить и наращивать тесные партнерские, экономические и торговые отношения с другими странами, в том числе не являющимися членами ЕАЭС, а также с международными экономическими и финансовыми организациями.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к Евразийскому экономическому союзу. Анализ преимуществ и возможных рисков для Ташкента может завершиться уже в ближайшее время.