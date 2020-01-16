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Железобетонные возможности: в Фергане заработал новый цементный завод

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Инвесторы планируют открыть подобные заводы в пяти областях Узбекистана. Предприятия смогут выпускать до 6 млн тонн качественного цемента в год. 

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Ферганской области начал работу новый цементный завод, созданный совместно с китайской компанией Shanxi Xiangsheng.

Линия по производству цемента
© Sputnik / Виталий Аньков
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Предприятие способно вырабатывать 2500 тонн высококачественного цемента в день, сообщает информационный портал Кабинета Министров.

Первый этап проекта уже запущен – на нем освоено 113 миллионов долларов инвестиций и создано 300 новых рабочих мест. В мае инвесторы планируют завершить второй этап проекта, а на полную мощность завод будет функционировать к концу года. При этом работой будут обеспечены более 700 местных жителей. 

Как рассказал руководитель китайской компании Shanxi Xiangsheng Гуажо Гу, инвесторы открывают подобные заводы в пяти областях Узбекистана. Предприятия смогут выпускать 6 миллионов тонн качественного цемента в год. 

Всего за прошедший год в Ферганской области были освоены прямые иностранные инвестиции на 350 миллионов долларов, что в два раза больше, чем в 2018 году. Создано 118 новых предприятий с участием зарубежного капитала.

Теги:
Инвестиции, цемент, цементный завод, Ферганская область



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