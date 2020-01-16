Железобетонные возможности: в Фергане заработал новый цементный завод

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Ферганской области начал работу новый цементный завод, созданный совместно с китайской компанией Shanxi Xiangsheng.

Предприятие способно вырабатывать 2500 тонн высококачественного цемента в день, сообщает информационный портал Кабинета Министров.

Первый этап проекта уже запущен – на нем освоено 113 миллионов долларов инвестиций и создано 300 новых рабочих мест. В мае инвесторы планируют завершить второй этап проекта, а на полную мощность завод будет функционировать к концу года. При этом работой будут обеспечены более 700 местных жителей.

Как рассказал руководитель китайской компании Shanxi Xiangsheng Гуажо Гу, инвесторы открывают подобные заводы в пяти областях Узбекистана. Предприятия смогут выпускать 6 миллионов тонн качественного цемента в год.

Всего за прошедший год в Ферганской области были освоены прямые иностранные инвестиции на 350 миллионов долларов, что в два раза больше, чем в 2018 году. Создано 118 новых предприятий с участием зарубежного капитала.