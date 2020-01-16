К концу марта планируется ввести прямую конвертацию сум - рубль

Конвертация рублей в сумы выгодна бизнес-сообществу и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Узбекистаном и РФ. Уход от расчетов в долларах и евро упростит и ускорит финансовые операции.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Бекзод Хамраев прокомментировал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан процессы по либерализации валютной и банковской системы для создания выгодных условий для бизнеса и инвесторов.

"Введение прямой конвертации сум - рубль планируется осуществить до конца первого квартала, - заявил Хамраев. - В настоящее время ведутся подготовительные работы".

Эксперт рассказал, как России и Узбекистану создать валютную пару >>

Глава департамента подчеркнул, что конвертация рублей в сумы выгодна бизнес-сообществу и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Узбекистаном и Российской Федерацией. Уход от расчетов в долларах и евро упростит и ускорит финансовые операции.

Ранее об этом говорил руководитель узбекского представительства РЭЦ Дмитрий Прохоренко заметил, что всего за два года Узбекистан вырвался в лидеры по объемам контрактов и положительная динамика продолжается.

Специалист высказал мнение, что в нынешних рыночных условиях потенциальным экспортерам стоит обратить внимание именно на рублевые сделки, так как ставки по технологичным видам продукции существенно снизились, а после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 6,25 пункта предложения для российских компаний могут стать еще более интересными.