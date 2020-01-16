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К концу марта планируется ввести прямую конвертацию сум - рубль

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200116/13239024/K-kontsu-marta-TsB-planiruet-vvesti-pryamuyu-konvertatsiyu-sum---rubl.html

Конвертация рублей в сумы выгодна бизнес-сообществу и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Узбекистаном и РФ. Уход от расчетов в долларах и евро упростит и ускорит финансовые операции.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Бекзод Хамраев прокомментировал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан процессы по либерализации валютной и банковской системы для создания выгодных условий для бизнеса и инвесторов. 

"Введение прямой конвертации сум - рубль планируется осуществить до конца первого квартала, - заявил Хамраев. - В настоящее время ведутся подготовительные работы".

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Глава департамента подчеркнул, что конвертация рублей в сумы выгодна бизнес-сообществу и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Узбекистаном и Российской Федерацией. Уход от расчетов в долларах и евро упростит и ускорит финансовые операции.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook
Эксперт рассказал, что требуется для прямой конвертации рубля в сумы

Ранее об этом говорил руководитель узбекского представительства РЭЦ Дмитрий Прохоренко заметил, что всего за два года Узбекистан вырвался в лидеры по объемам контрактов и положительная динамика продолжается.

Специалист высказал мнение, что в нынешних рыночных условиях потенциальным экспортерам стоит обратить внимание именно на рублевые сделки, так как ставки по технологичным видам продукции существенно снизились, а после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 6,25 пункта предложения для российских компаний могут стать еще более интересными.

Теги:
Узбекистан, сум, рубль, конвертация, ЦБ



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