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Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос до $42,2 млрд

© sputnik Стас Этвеш
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200117/13239749/Vneshnetorgovyy-oborot-Uzbekistana-vyros-do-422-mlrd.html

Главными экспортными статьями Узбекистана за 2019 год являлись золото и драгметаллы, услуги, энергоносители, текстильная продукция, продовольственные товары, черные и цветные металлы.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2019 года увеличился на 26,2% по сравнению с 2018-м, составил 42,2 миллиарда долларов, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли.

"По итогам 2019-го внешнеторговый оборот Республики Узбекистан составил 42,2 миллиарда долларов, увеличившись на 8,7 миллиарда долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (рост – 26,2%)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 28%, до 17,9 миллиарда долларов, импорта — до 24,3 миллиарда долларов (+25%). Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 6,4 миллиарда долларов — против отрицательного показателя в размере 5,3 миллиарда долларов годом ранее.

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Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,1% в общем товарообороте), Россия (15,7%), Казахстан (8%), Южная Корея (6,5%) и Турция (6%).

Главными экспортным статьями Узбекистана за 2019 год являлись золото и драгметаллы (28,5% от общего объема экспорта), услуги (19,9%), энергоносители (14,1%), текстильная продукция (9,1%), продовольственные товары (8,5%), черные и цветные металлы (9,3%).

Главными импортными статьями Узбекистана в 2019-м оставались машины и оборудование (38,4%), услуги (10%), черные металлы (9,1%), химическая продукция и пластмассы (6,8%), продовольственные товары (5,2%), энергоносители (3,8%).

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Напомним, в соответствии с законом о госбюджете на 2020-й, в республике установлен предельный объем на общую сумму подписываемых соглашений по привлечению внешнего заимствования от имени узбекского правительства либо под гарантию Республики Узбекистан в размере $4 млрд долл.

Теги:
товарооборот, оборот, статистика, Министерство внешней торговли Узбекистана, Торговля, Узбекистан, Узбекистан, рост экономики, Экономика



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