В Узбекистане доходы, полученные от криптовалют, освободят от налогов

В целях развития предлагается не вводить налогообложение доходов от криптовалют и создать Национальный майнинг-пул.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Узбекистане планируют первыми в мире провести размещение криптоактивов для привлечения инвесторов в государственные компании Mobiuz и "Узбекгидроэнерго", сообщается в проекте постановления.

В частности, в целях развития предлагается не вводить налогообложение доходов от криптовалют и создать Национальный майнинг-пул.

"Для дальнейшего развития цифровой экономики и криптобирж Узбекистана предлагается регламентировать оборот криптоактивов отдельными специальными нормативно-правовыми актами. Поэтому все операции с криптоактивами, а также полученные от этой деятельности доходы, не будут облагаться налогом. Кроме того, на валютные операции с ними не будут действовать нормы законодательства о валютном регулировании", - говорится в сообщении.

В рамках проекта предусматривается создание Регулятивной песочницы по развитию цифровых технологий Uzbekistan Blockchain Valley и Национального майнинг-пула Uzbekistan Cryptocurrency Mining Pool для объединения аппаратных мощностей майнеров - резидентов и нерезидентов Узбекистана.

Первая криптобиржа в Центральной Азии появится в Узбекистане >>

С 1 февраля предлагается сделать промышленный майнинг лицензируемым видом деятельности, а частный - регистрировать в Национальном майнинг-пуле. При этом членство в майнинг-пуле для всех майнеров будет обязательным. Для них предоставляется льгота по оплате за электроэнергию без применения повышающего коэффициента.

Съест ли биткоин все электричество в Узбекистане >>

В целях правового эксперимента, для резидентов Регулятивной песочницы допускается освобождение от соблюдений требований законодательства. Кроме того, они освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов и НДС) за ввозимую компьютерную технику и другое оборудование в рамках их проектов. Для иностранных граждан, заключивших трудовой договор с резидентом Регулятивной песочницы, получать разрешение на занятие трудовой деятельностью в Узбекистане не нужно.