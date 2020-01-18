Председателю ЦБ назначили нового пресс-секретаря

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Решением Правления Центрального банка от 16 января 2020 года, директор Департамента по связям с общественностью и коммуникационной политике Н.Н. Абдуллаев назначен пресс-секретарем председателя Центрального банка – советником по вопросам информационной политики.

Напомним, в конце августа прошлого года пресс-служба ЦБ сообщила о том, что в Узбекистане разработан проект закона "О Центральном банке республики".

Документ подготовил ЦБ при содействии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В новом законе определят правовой статус, функции и полномочия Центробанка. При этом основными целями организации станут обеспечение стабильности цен и функционирования платежных систем.

Вместе с тем законопроектом предусматривается совершенствование денежно-кредитной политики и повышение ее прозрачности.