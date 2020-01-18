18:10 18 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Центральный банк Республики Узбекистан

Председателю ЦБ назначили нового пресс-секретаря

Баходыр Мамаджанов
Экономика
Получить короткую ссылку
106 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/02/81/028112.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200118/13248562/Predsedatelyu-TsB-naznachili-novogo-press-sekretarya.html

В структуре регулятора произошли изменения. Директор департамента получил новую руководящую должность.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Решением Правления Центрального банка от 16 января 2020 года, директор Департамента по связям с общественностью и коммуникационной политике Н.Н. Абдуллаев назначен пресс-секретарем председателя Центрального банка – советником по вопросам информационной политики.

Напомним, в конце августа прошлого года пресс-служба ЦБ сообщила о том, что в Узбекистане разработан проект закона "О Центральном банке республики".

Документ подготовил ЦБ при содействии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В новом законе определят правовой статус, функции и полномочия Центробанка. При этом основными целями организации станут обеспечение стабильности цен и функционирования платежных систем.

Вместе с тем законопроектом предусматривается совершенствование денежно-кредитной политики и повышение ее прозрачности.

 

Теги:
Ташкент, назначение, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин в хоккейном матче
Мудрый экономист, жесткий налоговик и поклонник хоккея - кто такой Мишустин
В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Небо над Москвой раскрасил салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться